Тай-чи: китайская гимнастика для тела и ума

Тай-чи исследуют не только как боевое искусство, но и как метод оздоровления. Ниже — ключевые направления, по которым практика показала положительные результаты (при этом тай-чи является вспомогательной практикой и не заменяет медикаментозного лечения серьезных заболеваний):