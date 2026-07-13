Разгибание рук с гантелью из-за головы: как нагрузить трицепс сидя и стоя

Сядьте на скамью со спинкой. Возьмите гантель двумя руками за верхнее основание и поднимите ее над головой. Локти держите как можно ближе друг к другу, не позволяя им расходиться в стороны. Медленно опустите гантель за голову, затем плавно разогните руки и вернитесь в исходное положение.