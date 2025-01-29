12 эффективных упражнений на трицепс

Равномерная нагрузка

Трицепс — трехглавая мышца, и важно нагружать каждую из ее частей



Помните об отдыхе

Трицепс участвует во многих упражнениях на грудь и плечи, не стоит перегружать его частыми специализированными тренировками, достаточно 1—2 раз в неделю



Больше вес, меньше повторений

Лучше всего трицепс реагирует на большие веса с малым количеством повторений. Можно делать до четырех подходов



Разминайте запястья и локти

Поскольку задействованы запястья и локти, их обязательно нужно предварительно размять



Чередуйте упражнения

Чередуйте упражнения, трицепс любит разнообразие



Контролируйте нагрузку на нужные мышцы

Важно контролировать, чтобы нагрузка приходилась именно на нужную мышцу, а не на грудь или плечи. Этому способствует правильное положение тела и соблюдение техники выполнения упражнений



Тренируйтесь дома или в спортзале

Тренировать трицепс можно и дома, и в спортзале, с инвентарем и без него

