Пора перестать в это верить: самые популярные мифы о питании после 50 лет

После 50 организм действительно меняется: мышечная масса постепенно уменьшается, кости становятся более уязвимыми, а гормональная перестройка влияет на самочувствие и вес. Поэтому рацион действительно нужно корректировать, но многие популярные рекомендации основаны на устаревших представлениях. Некоторые из них лишают организм нужных веществ, а другие создают ложное ощущение, что одной добавки или продукта достаточно для решения проблемы.