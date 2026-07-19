Эллипс или велотренажер: что эффективнее для похудения

Эллиптический тренажер — лидер по комплексной нагрузке. Он задействует до 80% мышечной массы: ноги, ягодицы, корпус, руки и плечевой пояс. За час тренировки средней интенсивности на нем можно сжечь от 500 до 800 калорий. А при максимальной нагрузке расход может доходить до 780 калорий в час. Это происходит потому, что вы работаете стоя и двигаете не только ногами, но и руками.