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Эллипс или велотренажер: что эффективнее для похудения

Многие считают, что эллипс и велотренажер почти одинаковы по функционалу. Оба сжигают калории и безопасны для суставов. Но разница между ними все же есть, и вполне серьезная.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Велотренажер и эллиптический тренажер (орбитрек) решают похожие задачи, но дают разную нагрузку. Первый больше фокусируется на ногах и удобен для спокойных домашних тренировок. Второй сильнее подключает верхнюю часть тела и корпус. Чтобы понять, что лучше для похудения, нужно сравнить их по трем ключевым параметрам.

Сжигание калорий и вовлечение мышц

Эллиптический тренажер задействует до 80% мышц тела, включая руки и плечевой пояс.
Эллиптический тренажер задействует до 80% мышц тела, включая руки и плечевой пояс. Источник: Freepik

Эллиптический тренажер — лидер по комплексной нагрузке. Он задействует до 80% мышечной массы: ноги, ягодицы, корпус, руки и плечевой пояс. За час тренировки средней интенсивности на нем можно сжечь от 500 до 800 калорий. А при максимальной нагрузке расход может доходить до 780 калорий в час. Это происходит потому, что вы работаете стоя и двигаете не только ногами, но и руками.

Велотренажер в основном нагружает ноги: бедра, икры и ягодицы. Расход калорий на нем ниже — от 400 до 600 калорий в час. Однако при высокоинтенсивных интервальных тренировках велотренажер может догнать и даже превзойти эллипс по сжиганию калорий. Кроме того, на велотренажере проще заниматься дольше и регулярнее, что в долгосрочной перспективе тоже дает результат.

Если ваша цель быстрое и интенсивное похудение с проработкой всего тела, тогда вам больше подходит эллипс. А вот для длительных, стабильных занятий с акцентом на ноги — велотренажер.

Влияние на суставы и комфорт

Оба тренажера щадят суставы, но велотренажер дает полную разгрузку позвоночника.
Оба тренажера щадят суставы, но велотренажер дает полную разгрузку позвоночника. Источник: Freepik

Оба тренажера относятся к щадящим: они не дают ударной нагрузки на суставы, в отличие от беговой дорожки. Но есть нюансы.

На эллипсе ваши стопы никогда не отрываются от педалей, движение происходит по плавной траектории. Это делает его безопасным для людей с чувствительными суставами. При этом вы все равно стоите, что дает нагрузку на позвоночник.

На велотренажере вы сидите, поэтому нагрузка на суставы и позвоночник минимальна. Для людей с проблемами поясницы это может быть решающим фактором. Особенно хороши горизонтальные велотренажеры — они снимают напряжение с позвоночника, оставляя нагрузку только на ноги.

Если у вас болят колени или спина, велотренажер будет более безопасным выбором. Если суставы здоровы и хочется более активной нагрузки — выбирайте эллипс.

Регулярность и мотивация

Главное в похудении — не тренажер, а регулярность занятий.
Главное в похудении — не тренажер, а регулярность занятий. Источник: Freepik

Самый важный фактор для похудения — не то, какой тренажер вы выберете, а то, будете ли вы заниматься на нем регулярно. Если вам скучно на эллипсе, вы бросите тренировки. Если велотренажер кажется слишком легким — результат будет слабым.

Велотренажер удобен тем, что на нем можно заниматься дольше и при этом смотреть сериалы, читать или слушать подкасты. Он компактнее и тише, что важно для занятий дома. Эллипс требует больше координации и концентрации, но дает более интенсивную нагрузку за меньшее время.

Лучший тренажер — тот, на котором вы готовы заниматься регулярно. Если вам нравится ощущение активного движения и вы готовы работать всем телом — выбирайте эллипс. Если предпочитаете спокойные, длительные занятия в комфортной позе — велотренажер.

Эллипс сжигает больше калорий за счет вовлечения всего тела, но требует активности и координации. Велотренажер безопаснее для суставов и удобнее для длительных занятий. Выбор зависит от ваших целей: быстрый результат и комплексная нагрузка — эллипс; комфорт, регулярность и щадящий режим — велотренажер. И помните: даже самый эффективный тренажер не даст результата без регулярных тренировок и сбалансированного питания.