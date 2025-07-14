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Эллиптический тренажер: польза, выбор и советы для эффективных тренировок

Заниматься дома или в зале, сжигать калории и не нагружать колени — с этим помогает эллиптический тренажер. Он подходит для начинающих, пожилых и тех, кто восстанавливается после травм.

Анна Мосина
Автор Спорт Mail
Девушка перед занятием на эллиптическом тренажере
Эллиптические тренажеры эффективно сжигают калории, укрепляют сердечно-сосудистую систему и развивают выносливость, при этом щадя суставыИсточник: Freepik

Популярный кардиотренажер имитирует ходьбу, бег и велоезду, но занятия проходят мягко и без ударной нагрузки. Эллиптический тренажер помогает укрепить сердце, развить выносливость и задействовать почти все мышцы тела. В статье расскажем, как выбрать подходящую модель, какие мышцы работают во время тренировки и как заниматься с пользой.

Главное об эллиптическом тренажере

Эллиптический тренажер совмещает сразу несколько функций и подходит почти всем. Если коротко — вот главные факты, которые стоит знать перед покупкой или началом тренировок.

1. Это универсальный кардиотренажер: сочетает движения шага, велоезды и работы руками.

2. Подходит для дома и зала — безопасен для суставов, работает бесшумно и не требует специальной подготовки.

3. Во время тренировки задействуются мышцы ног, ягодиц, рук, спины и пресса.

4. Помогает укрепить сердце, развить выносливость и сжигать до 300 калорий за 30 минут.

5. Может использоваться для снижения веса — особенно при чередовании уровней нагрузки.

6. Не заменяет силовые тренировки: мышцы приходят в тонус, но не растут.

7. При выборе стоит учитывать длину шага, вес маховика, тип привода и максимальный вес пользователя.

Что такое эллиптический тренажер

Эллиптический тренажер (орбитрек, эллипсоид, или эллипс) — это кардиотренажер для комплексной тренировки всего тела при минимальной нагрузке на суставы благодаря плавным, мягким движениям.

В конструкции эллипсоида две длинные педали. Они движутся по плавной овальной траектории, которая создает имитацию естественного шага. Тренажер также имеет подвижные рукоятки, синхронизированные с движением ног, и фиксированные поручни.

Центральный элемент, создающий нагрузку — маховик. С помощью его настроек можно регулировать уровень сопротивления в зависимости от выбранной программы.

Какие мышцы работают при занятии на эллипсе

Девушка прорабатывает мышцы при занятии на эллипсе
Эллипсоид задействует практически все основные группы мышц, включая ноги, ягодицы, спину, руки и прессИсточник: Freepik

Эллиптический тренажер сконструирован так, чтобы задействовались сразу несколько групп мышц. Его подвижные рукоятки позволяют одновременно включить в работу руки и верхнюю часть тела, а длинные платформы для ног обеспечивают работу мышц задней и передней поверхности бедра и ягодиц.

При желании можно переключить акцент: например, держась за неподвижные поручни, сосредоточить нагрузку только на нижней части тела.

Накачать мышцы занятиями на эллипсе не получится. Но во время таких кардиотренировок можно привести в тонус:

  • плечи и руки;
  • спину и грудь;
  • живот;
  • бедра;
  • ягодицы;
  • икры.

Польза занятий на эллиптическом тренажере

Эллиптический тренажер помогает поддерживать форму, развивать выносливость и сжигать калории. Он подходит для тренировок людям разного возраста и уровня подготовки. Ниже — основные преимущества тренажера:

  • укрепляет сердце и сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение;
  • помогает сжечь калории и уменьшить вес — по эффективности не уступает беговой дорожке;
  • развивает выносливость и улучшает работу дыхательной системы;
  • подходит для щадящей тренировки при реабилитации после травм и болезней;
  • снижает ударную нагрузку на позвоночник и колени по сравнению с бегом — идеален для людей с лишним весом, пожилых или с проблемами опорно-двигательного аппарата;
  • безопасен в использовании: движения педалей синхронизированы с движением ног, поэтому риск травм минимален.

Противопоказания к занятиям на эллипсоиде

Доктор фиксирует противопоказание у женщины перед занятиями на эллипсоиде
Эллиптический тренажер, хотя и является щадящим видом кардиотренировки, имеет ряд противопоказанийИсточник: https://ru.freepik.com

Эллиптический тренажер считается безопасным и универсальным, но в некоторых случаях тренировки могут навредить. Перед началом занятий важно учесть возможные ограничения.

Абсолютные противопоказания. От тренировок стоит отказаться при следующих состояниях:

  • сердечно-сосудистые заболевания (острая сердечная недостаточность, стенокардия, гипертонические кризы);
  • тяжелые хронические болезни (сахарный диабет, злокачественные новообразования);
  • острые состояния (инфекционные заболевания, тромбофлебит, высокая температура);
  • беременность (при повышенном тонусе матки или угрозе выкидыша).

Относительные противопоказания (требуется консультация врача). Осторожность нужна при:

  • заболеваниях опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит);
  • варикозном расширении вен;
  • недавних травмах, переломах или операциях (включая кесарево сечение);
  • периоде грудного вскармливания.

Если у вас есть сомнения, перед тренировкой лучше проконсультироваться со специалистом.

Эффективен ли эллиптический тренажер для похудения

Эллиптический тренажер позволяет контролировать темп и интенсивность тренировки. За 30 минут занятий при умеренном темпе можно сжечь около 300 калорий, но этот показатель зависит от индивидуальных особенностей: возраста, массы тела и физической подготовки. Для точного отслеживания результатов стоит использовать фитнес-трекеры или приложения — так проще корректировать нагрузку и отслеживать динамику.

Кроме того, регулярные тренировки на эллипсоиде помогают формировать полезную привычку к движению без лишнего стресса для организма. Это особенно важно для тех, кто начинает путь к снижению веса: тренажер дает возможность заниматься в удобном ритме и постепенно увеличивать длительность и интенсивность занятий, сохраняя мотивацию и интерес к процессу.

Также эффективность тренировки на эллипсоиде сильно зависит от мотивации. В отличие от беговой дорожки, которая поддерживает заданный темп, здесь легко замедлиться и снизить нагрузку.

Виды эллиптических тренажеров

Женщина занимается в зале на эллиптическом тренажере
Перед занятиями обратите внимание на то, какой вид эллиптических тренажеров вам подходитИсточник: Freepik

Эллиптические тренажеры различаются по типу сопротивления и расположению маховика. Выбор зависит от ваших целей, бюджета и доступного пространства.

1. По типу сопротивления

Механические:

  • самые простые и дешевые;
  • нагрузка регулируется вручную, работает за счет ременного привода;
  • минусы — шумные, движение менее плавное.

Магнитные:

  • более плавный и тихий ход благодаря магнитной системе;
  • нагрузка регулируется механически (вручную или электроникой).

Электромагнитные:

  • самые современные и удобные;
  • нагрузка регулируется автоматически через дисплей;
  • плавный ход, бесшумная работа, много программ тренировок.

2. По расположению маховика

Заднеприводные:

  • маховик сзади, компактная конструкция;
  • круговая траектория шага, но требует больше места для движения;
  • менее устойчивы, подходят для небольших помещений.

Переднеприводные:

  • маховик спереди, устойчивая конструкция;
  • более естественное движение, подходит для высоких людей;
  • занимают чуть больше места, но комфортнее для долгих тренировок.

Как выбрать лучший эллиптический тренажер для дома

Женщина занимается на эллиптическом тренажере для дома
При выборе эллиптического тренажера для дома следует учитывать несколько ключевых параметровИсточник: Freepik

Выбор домашнего эллиптического тренажера зависит от ваших целей, роста, веса и доступного пространства. Рассказываем, на что важно обратить внимание перед покупкой.

Система нагрузки. Для дома подойдут модели с магнитной или электромагнитной системой. Они работают плавно и почти бесшумно — отличный вариант для использования в квартире.

Вес тренажера и маховика. Устойчивый эллипс должен весить от 50 кг, а вес маховика — не менее шести кг, чтобы ход был плавным и тренажер не шатался во время занятий.

Допустимый вес пользователя. Выбирайте модель с запасом прочности — оптимально, если допустимый вес тренажера на 20−30 кг больше вашего. Это продлит срок службы устройства.

Длина шага. Этот параметр должен соответствовать вашему росту. Например:

  • рост 160−165 см — шаг 35−37 см;
  • рост до 175 см — шаг от 40 см;
  • рост около 185 см — шаг от 50 см.

Расстояние между педалями. Оптимальное расстояние между педалями — не более 10 см, чтобы движения были естественными и не вызывали напряжения в области тазобедренных суставов.

Габариты тренажера. Для дома важно учесть, сколько места займет тренажер, особенно если выбираете модель с большим шагом или массивной рамой.

Удобство управления и дополнительные функции. Современные модели оснащают встроенным компьютером для отслеживания показателей тренировки, программами занятий, Bluetooth для подключения пульсометра и другими фитнес-аксессуарами.

Стоимость. Оптимальные модели для дома стоят около 70 000 ₽. Можно сэкономить, выбрав тренажер на вторичном рынке, но в этом случае важно проверить его состояние.

Как правильно заниматься на эллипсе

Чтобы тренировки были эффективными и безопасными, важно соблюдать простые правила:

  • начинайте с разминки — перед началом основной тренировки уделите три — пять минут на разогрев мышц;
  • равномерно распределяйте вес — не переносите его только на носки или пятки, старайтесь наступать всей стопой;
  • следите за осанкой — держите спину ровной, не наклоняйтесь вперед и не опирайтесь полностью на рукоятки, нагрузка должна распределяться равномерно;
  • используйте разные режимы — чтобы тренировки не стали однообразными, пробуйте программы с чередованием темпа и уровня нагрузки, это поможет поддерживать интерес и даст лучший эффект;
  • контролируйте пульс — старайтесь заниматься в зоне умеренной кардионагрузки (примерно 60−75% от максимального пульса), чтобы тренировки были безопасны и полезны для сердца.

Плюсы и минусы эллипсоида

Эллипсоид, как и любой тренажер, имеет свои преимущества и недостатки. Разберем их подробнее.

Общие преимущества:

  • задействует все тело — на эллипсе работают ноги, руки и спина, что помогает поддерживать форму комплексно;
  • безопасен для суставов и спины — плавные движения без ударной нагрузки подходят людям с проблемами коленей, позвоночника или лишним весом;
  • подходит для всех — можно заниматься независимо от возраста и уровня подготовки;
  • удобный контроль результатов — экран показывает пройденную дистанцию, время тренировки и потраченные калории;
  • бесшумная работа — не мешает соседям, идеален для дома;
  • гибкость нагрузки — можно регулировать интенсивность и менять программы для разнообразия.

Недостатки, зависящие от модели:

  • компактные модели часто неудобны — короткий шаг, низкая эффективность и дополнительная нагрузка на суставы;
  • полноразмерные модели требуют много места — тренажеры с оптимальной длиной шага занимают значительную площадь;
  • неестественность движений — некоторым они кажутся скованными и «роботизированными», что снижает удовольствие от тренировки;
  • сложность выбора — нужно учитывать длину и высоту шага, расстояние между педалями, расположение рукояток;
  • высокая цена — качественные модели стоят дороже компактных и упрощенных аналогов.