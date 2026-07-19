Можно ли есть на ночь при похудении: ученые поставили точку в этом споре

После рабочего дня усталость, стресс и привычка вознаграждать себя вкусной едой приводят к тому, что мы тянемся к высококалорийным перекусам: чипсам, сладостям, фастфуду. Кроме того, вечером мы часто едим не потому, что голодны, а потому что скучно, или по привычке — за просмотром сериала или листанием ленты в телефоне. Именно эти скрытые калории, а не само время приема пищи, становятся главной причиной набора веса.