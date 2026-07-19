Можно ли есть на ночь при похудении: ученые поставили точку в этом споре

Вокруг позднего ужина сложилось множество мифов. Кто-то уверен, что все съеденное после 18:00 мгновенно превращается в жир. Кто-то, наоборот, считает это правило устаревшим и не имеющим научного обоснования. Правда, как часто бывает, находится посередине. Поздний ужин действительно может мешать похудению, но причины этого гораздо сложнее, чем просто калории, съеденные на ночь.
Поздний ужин нарушает циркадные ритмы
Наш организм работает по внутренним биологическим часам — циркадным ритмам. Они регулируют не только сон и бодрствование, но и обмен веществ, выработку гормонов и даже то, как мы усваиваем пищу. Когда мы едим поздно вечером, мы идем против этих естественных ритмов. В результате организм хуже перерабатывает глюкозу, а уровень сахара в крови после позднего ужина может быть выше, чем после раннего, даже если калорийность одинаковая.
У тех, кто ужинает поздно, нарушается ночное жиросжигание. В это время суток организм физиологически готовится ко сну, а не к перевариванию тяжелой пищи. Заставить его работать против заложенных природой механизмов — значит, усложнить себе процесс похудения. Это объясняет, почему у людей, которые едят поздно, риск ожирения и диабета выше, даже если общее количество калорий не превышает норму.
Поздний ужин усиливает голод на следующее утро
Ученые провели эксперимент, в котором участники ели одинаковую пищу, но в разное время. Оказалось, что те, кто ужинал позже, просыпались с более сильным чувством голода, даже если съедали столько же калорий. Причина — в гормональных изменениях: уровень грелина или «гормона голода» повышается, а уровень лептина — «гормона сытости» снижается. В итоге вы рискуете съесть больше на завтрак или в первой половине дня.
Кроме того, при позднем приеме пищи организм хуже сжигает калории в состоянии покоя, а жировая ткань начинает активнее накапливаться. Получается замкнутый круг: поздно поужинали — утром проснулись голодными — съели больше — набрали вес.
Поздний ужин = больше калорий
Статистика неумолима: те, кто ест поздно ночью, в среднем потребляют примерно на 500 калорий в день больше, чем те, кто ограничивает приемы пищи дневными часами. Это происходит не потому, что поздняя еда волшебным образом превращается в жир, а потому что вечером мы чаще делаем неправильный выбор.
После рабочего дня усталость, стресс и привычка вознаграждать себя вкусной едой приводят к тому, что мы тянемся к высококалорийным перекусам: чипсам, сладостям, фастфуду. Кроме того, вечером мы часто едим не потому, что голодны, а потому что скучно, или по привычке — за просмотром сериала или листанием ленты в телефоне. Именно эти скрытые калории, а не само время приема пищи, становятся главной причиной набора веса.
Качество ужина и интервал до сна
Универсального запрета на ужин после шести не существует. Диетологи все чаще говорят: время последнего приема пищи должно зависеть от вашего режима дня, а не от цифры на часах. Главное правило — ужинать за 3−4 часа до сна. Если вы ложитесь в полночь, то ужин в восемь вечера вполне допустим. Но если между ужином и сном проходит больше пяти часов, есть риск ночных перекусов, которые гораздо опаснее для фигуры.
Важнее времени — состав ужина. Жирное мясо, жареное и сладкое вечером усваиваются хуже и с большей вероятностью отложатся в жировые запасы. А вот легкий ужин из рыбы, овощей или кисломолочных продуктов не нагружает пищеварение и не вредит фигуре. К тому же, отказ от ужина вообще — это стресс для организма, который может замедлить обмен веществ и привести к срывам.
Поздний ужин ухудшает качество сна
Связь между поздним ужином и набором веса объясняется еще и качеством сна. Плотная еда на ночь мешает заснуть, вызывает дискомфорт и может привести к изжоге. При этом хронический недосып — один из главных факторов риска ожирения. Когда мы не высыпаемся, нарушается гормональный баланс: повышается уровень кортизола и грелина — «гормона голода», что провоцирует переедание на следующий день.
В результате люди, которые ложатся поздно и едят по ночам, чаще страдают от лишнего веса, диабета и других метаболических нарушений. При этом даже если вы ляжете спать позже, чтобы «переварить» ужин, это не спасет ситуацию: последствия для метаболизма остаются. Поэтому поздний ужин — это не просто вопрос калорий, а вопрос целого комплекса факторов: гормонов, сна и циркадных ритмов.
Если вы привыкли ужинать поздно — не паникуйте. Просто следите за тем, что именно вы едите, и старайтесь, чтобы последний прием пищи был за 3−4 часа до сна. Выбирайте легкие, белковые продукты и не переедайте. Гораздо важнее общий суточный калораж и качество рациона, чем точное время, когда вы ставите тарелку на стол.