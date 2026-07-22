Пилатес или йога: что выбрать после 40, чтобы сохранить здоровье и форму

Йога и пилатес помогают сохранить гибкость и здоровье спины после 40. При этом одна практика успокаивает ум, другая — укрепляет мышцы. В нашей статье разбираем, как не ошибиться и выбрать то, что действительно поможет вам сохранить здоровье и улучшить самочувствие.
Йога и пилатес — в чем разница
Йога — это древняя практика из Индии. Ее главная цель — не накачать мышцы, а научиться расслабляться и успокаивать ум. Через позы и дыхание йога учит снимать напряжение, а гибкость словно приходит сама собой, но это не главная задача йоги.
Пилатес — система упражнений, которую придумал немец Джозеф Пилатес в начале XX века. Он создал ее для восстановления раненых солдат. Здесь нет никакой духовности, только четкая механика движений. Пилатес учит правильно держать спину, укреплять мышцы и двигаться без травм. Если коротко: йога — про расслабление и гибкость, пилатес — про силу и правильную осанку.
Что выбрать после 40
После 40 лет организм становится другим, а гормоны влияют на состояние мышц и костей. Связки теряют свою эластичность, суставы становятся менее подвижными, мышцы спины слабеют. Глубокие мышцы, которые держат позвоночник, если их не тренировать, просто перестают работать.
Восстанавливаться после тренировок становится сложнее, поэтому важно выбирать такие нагрузки, которые не перегружают суставы, но при этом укрепляют мышцы. Йога и пилатес для этого подходят, но у каждого свои правила.
Польза йоги в 40+
Йога — лучший способ снять хронический стресс. Она успокаивает нервную систему, помогает расслабиться и забыть о проблемах. Плавные движения возвращают позвоночнику подвижность, а дыхательные практики улучшают самочувствие.
Но есть и минус. Если у вас слабые мышцы пресса, попытка сразу сесть в сложную позу может перегрузить поясницу. Поэтому после 40 стоит выбирать мягкие стили йоги — например, хатха-йогу или йогу для начинающих. И при этом не пытаться делать глубокие прогибы или скручивания без подготовки.
Что дает пилатес после 40
Пилатес работает с глубокими мышцами кора — теми, которые держат позвоночник и отвечают за осанку. Это помогает снять нагрузку со спины, избавиться от болей в пояснице и научиться держать спину ровно.
Упражнения в пилатесе выполняются плавно и мягко, поэтому он подходит даже тем, у кого есть проблемы с суставами. Единственный минус — пилатес может показаться вам скучным. Здесь нет медитации, только повторяющиеся движения. Но если ваша цель — сильная спина и хорошая осанка, это то, что вам нужно.
Что выбрать после 40 — простое решение
Выбор между йогой и пилатесом зависит от ваших целей. Если вы хотите снять стресс, расслабиться и стать более гибкими — смело выбирайте йогу. А если ваша цель — укрепить спину, избавиться от болей в пояснице и научиться держать ровную осанку — тогда лучше отдать предпочтение пилатесу.
Ну, а лучший вариант — сочетать обе эти практики. Например, 2−3 раза в неделю занимайтесь пилатесом для силы и улучшения осанки, и 1−2 раза — йогой для расслабления. Так вы получите и крепкие мышцы, и спокойный ум.
И помните главное правило после 40: не пытайтесь делать все идеально с первого раза. Начинайте с простых, медленных движений, прислушивайтесь к своему телу и ни в коем случае не терпите боль. Лучше заниматься по 30 минут 3−4 раза в неделю, чем раз в месяц по два часа.
Йога подарит вам гибкость и спокойствие. Пилатес — сильную спину и правильную осанку. В комплексе они работают еще лучше. Поэтому не бойтесь пробовать оба эти направления и выбирайте то, что будет приносить вам настоящее удовольствие и поможет достичь желаемых целей.