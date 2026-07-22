Пилатес или йога: что выбрать после 40, чтобы сохранить здоровье и форму

Упражнения в пилатесе выполняются плавно и мягко, поэтому он подходит даже тем, у кого есть проблемы с суставами. Единственный минус — пилатес может показаться вам скучным. Здесь нет медитации, только повторяющиеся движения. Но если ваша цель — сильная спина и хорошая осанка, это то, что вам нужно.