Всего 5 минут на стуле: упражнения, которые уберут зажимы после сидячей работы

После трех-четырех часов сидячей работы появляется утомляемость, а мышцы болят и устают. Но достаточно всего пяти минут, чтобы вернуть себе бодрость — и для этого даже не нужно вставать из-за стола. В нашей статье три самых эффективных комплекса, которые помогут вам быстро снять с тела напряжение.