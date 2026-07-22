Как собрать набор для домашних тренировок под свои задачи

Умная скакалка Mogold от 700 ₽

Умная скакалка помогает разнообразить тренировки и сделать кардионагрузку более эффективной. Она считает прыжки и отображает данные в реальном времени, что удобно для контроля прогресса. Скакалка подойдет новичкам и тем, кто регулярно тренируется дома. Ручки хорошо лежат в ладони и не выскальзывают