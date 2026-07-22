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Как собрать набор для домашних тренировок под свои задачи

Домашние тренировки подходят тем, кто хочет заниматься регулярно без привязки к залу. Но без базового набора вещей занятия быстро теряют эффективность.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка тренируется
Домашние тренировки позволяют поддерживать форму без лишних затрат времени и дороги до залаИсточник: Magnific

Разные типы тренировок требуют разного подхода: для силовых нужны одни аксессуары, для кардио — другие, для растяжки — третьи. Универсального набора не существует, но можно собрать базу под свои цели. В этой статье — практичные решения, которые помогут организовать комфортные и результативные тренировки дома.

Силовые тренировки: база для прогресса

Для домашних силовых тренировок важно обеспечить постепенную нагрузку. Оптимальный минимум — разборные гантели и набор резиновых эспандеров. Гантели позволяют регулировать вес и выполнять классические упражнения, а эспандеры добавляют вариативность и подходят для проработки мелких мышц.

Если есть возможность, стоит добавить скамью или компактную платформу. Это расширяет список упражнений и делает тренировку более полноценной. Даже базовые движения вроде жима или выпадов становятся удобнее и безопаснее.

Гантели

Гантели

Titan Barbell
от 4300 ₽
Разборные гантели весом 15 кг с резиновым покрытием. В комплект входят блины массой 2,5 и 1,5 кг и стальной гриф с насечкой. Система крепления с гайками позволяет собирать снаряд без дополнительных инструментов. Все компоненты диаметром 26 мм и совместимы с другим оборудованием этого стандарта
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Резинки для фитнеса набор

Резинки для фитнеса набор

MELA
от 900 ₽
Набор фитнес-резинок подходит для тренировок ног и ягодиц. Они обеспечивают разные уровни нагрузки. Тканевый материал делает занятия комфортными. Резинки не скатываются и не скользят. Удобны для использования дома и в поездках
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Кардио дома: компактные решения

Кардио в домашних условиях часто ограничивается пространством. В таких случаях хорошо работают скакалка и коврик с амортизацией. Скакалка дает интенсивную нагрузку, а коврик снижает нагрузку на суставы и делает прыжки комфортнее.

Если хочется более стабильного формата, можно рассмотреть степ-платформу или компактный велотренажер. Они подходят для интервальных тренировок и не требуют большого пространства, при этом позволяют контролировать нагрузку.

Умная скакалка

Умная скакалка

Mogold
от 700 ₽
Умная скакалка помогает разнообразить тренировки и сделать кардионагрузку более эффективной. Она считает прыжки и отображает данные в реальном времени, что удобно для контроля прогресса. Скакалка подойдет новичкам и тем, кто регулярно тренируется дома. Ручки хорошо лежат в ладони и не выскальзывают
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Велотренажер беспроводной

Велотренажер беспроводной

Yamaguchi
от 35500 ₽
Это компактный домашний велотренажер с магнитной системой нагрузки и складной конструкцией. Он подходит для кардиотренировок, укрепления мышц ног и поддержания общей физической формы. Благодаря автономной работе не требует подключения к сети, что делает его удобным в использовании
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Ozon Wildberries

Тренировки на все тело: универсальный набор

Если нет цели разделять тренировки по типам, лучше собрать универсальный набор. В него обычно входят коврик, эспандеры и петли TRX. Такой комплект закрывает большинство задач: от силовых упражнений до функциональных тренировок.

Петли особенно удобны для домашних условий, потому что позволяют тренироваться с собственным весом. Их можно закрепить на двери и быстро начать занятие, не тратя время на подготовку.

Коврик для йоги

Коврик для йоги

MELA
от 3200 ₽
Коврик подходит для занятий йогой, фитнесом и растяжкой. Он обеспечивает амортизацию и устойчивость. Нескользящая поверхность повышает безопасность. Подходит для домашних и студийных тренировок. Удобен в использовании и хранении
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Петли для функционального тренинга

Петли для функционального тренинга

Yamaguchi
от 9700 ₽
Универсальные тренировочные петли для занятий с собственным весом. Подходят для силовых, кардио и функциональных тренировок. Легко крепятся в разных условиях — дома или на улице. Позволяют выполнять большое количество упражнений. Компактны и удобны для транспортировки
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Растяжка и восстановление: комфорт и безопасность

Для растяжки важно не только удобство, но и контроль над движениями. Йога-коврик с хорошим сцеплением и блоки для йоги помогают удерживать правильное положение и постепенно увеличивать амплитуду.

Дополнительно стоит использовать массажный ролик. Он помогает расслабить мышцы после тренировки и снижает ощущение скованности, что особенно важно при регулярных занятиях дома.

Опорные блоки для йоги и гимнастики

Опорные блоки для йоги и гимнастики

Yugen
от 660 ₽
Блоки обеспечивают надежную поддержку во время йоги, пилатеса и фитнеса. Сделаны из экологичного материала EVA, устойчивого к износу и гипоаллергенного. Они выдерживают нагрузку до 100 кг, поддерживая суставы и спину при выполнении асан. Подходят для пользователей любого уровня подготовки и возраста
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Набор массажных роликов 2 в 1

Набор массажных роликов 2 в 1

Yugen
от 1200 ₽
Набор роликов помогает расслабить мышцы и улучшить кровообращение. В комплект входят рельефный валик и ручной роллер для точечной проработки мышц. Материал EVA устойчив к нагрузкам, не деформируется и не имеет запаха. Компактный набор подходит для домашних занятий, тренировок в зале и реабилитации
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Минимальный набор для начинающих

Если вы только начинаете тренироваться дома, не стоит покупать сразу много вещей. Достаточно коврика и пары эспандеров. С таким набором можно выполнять базовые упражнения и понять, какой формат тренировок вам подходит.

Со временем набор можно расширять. Например, добавить гантели для силовых тренировок или ролик для восстановления. Такой постепенный подход помогает избежать лишних покупок и собрать действительно полезный комплект.

Оптимальный набор для домашних тренировок зависит от ваших целей и формата занятий. Базовые аксессуары помогают начать, а дополнительные — сделать тренировки разнообразнее и эффективнее. Если подойти к выбору осознанно, даже небольшой набор может полностью закрыть потребности и сделать занятия регулярными.