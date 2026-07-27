Пить или не пить: нужен ли протеин, если вы мало тренируетесь

Многие воспринимают протеин как добавку «для качков». Хотя на самом деле это просто удобный способ получить белок. Разница между протеиновым порошком и куриной грудкой только в форме — порошок проще использовать, когда нет времени на готовку. Но это не значит, что он нужен всем. В этой статье — три простых ответа на главные вопросы о протеине для тех, кто не занимается спортом.
Протеин — дополнительный источник белка
Организм использует белок каждый день: для восстановления тканей, поддержания иммунитета, работы гормональной системы. Даже без тренировок мышцы все равно обновляются, кожа регенерируется, а волосы растут. Все это требует белка.
Норма для человека, который не занимается спортом, — примерно 0,8−1 грамм белка на килограмм веса. Для женщины весом 60 кг это 50−60 граммов белка в день. Это не так уж мало: 50 граммов белка — это, например, два яйца на завтрак, куриная грудка на обед и порция творога на ужин.
Если вы регулярно едите мясо, рыбу, яйца, молочку или бобовые, вы скорее всего получаете свою норму. Тогда протеин в порошке не нужен. Но если вы пропускаете приемы пищи или едите мало белковых продуктов, протеин может стать простым решением проблемы.
Кому может пригодиться протеин без тренировок
Протеин полезен не только спортсменам. Есть несколько ситуаций, когда он может пригодиться даже без тренировок. При снижении веса калорийность рациона уменьшается, и белка часто не хватает. А без достаточного количества белка организм начинает терять не только жир, но и мышцы. Протеин помогает сохранить мышечную массу и при этом дольше оставаться сытыми.
Если вы работаете в офисе, часто в разъездах или просто не успеваете готовить, протеиновый коктейль готовится за минуту и дает 20−30 граммов чистого белка без лишних жиров и углеводов. Это лучше, чем перекусывать булочкой или шоколадкой. Вегетарианцам и веганам бывает сложнее набрать норму белка. Растительные протеины на основе гороха, риса или сои помогают разнообразить рацион и избежать дефицита.
С возрастом мышечная ткань разрушается быстрее. Достаточное количество белка помогает сохранить силу и подвижность после 50 лет. Даже если вы не тренируетесь, дополнительный белок может быть полезен.
Когда протеин не нужен и чем опасен
Если ваш рацион сбалансирован, протеиновая добавка не даст заметной пользы. Она не заменит полноценное питание и не сработает на всякий случай или впрок. Более того, избыток белка может быть вреден.
Если вы пьете протеин сверх нормы и не тратите эти калории, излишки могут откладываться в жир. Также лишний белок создает нагрузку на почки и печень. Особенно осторожными нужно быть людям с заболеваниями почек — им не стоит принимать протеин без консультации с врачом. Протеин — это, по сути, белок в удобной форме. Если вы добираете норму из обычной еды — он не нужен. Если нет — может помочь. Но начинать стоит с оценки своего рациона, а не с покупки большой банки порошка.
Протеин — это тот же белок, который можно получить из мяса, рыбы, яиц или творога. Разница только в форме. Он нужен не только спортсменам, но и тем, кто худеет, много работает, не ест мясо или старше 50 лет. Но если ваш рацион сбалансирован, дополнительный протеин не даст никаких преимуществ. Поэтому, прежде чем покупать банку порошка, посчитайте, сколько белка вы уже получаете из еды. Возможно, добавка вам не понадобится.