Пить или не пить: нужен ли протеин, если вы мало тренируетесь

Если вы пьете протеин сверх нормы и не тратите эти калории, излишки могут откладываться в жир. Также лишний белок создает нагрузку на почки и печень. Особенно осторожными нужно быть людям с заболеваниями почек — им не стоит принимать протеин без консультации с врачом. Протеин — это, по сути, белок в удобной форме. Если вы добираете норму из обычной еды — он не нужен. Если нет — может помочь. Но начинать стоит с оценки своего рациона, а не с покупки большой банки порошка.