Не только бутерброды: 5 белковых перекусов, которые удобно брать на работу

Белковый перекус — это правильный выбор еды, которая дает энергию на несколько часов. Именно белок помогает сохранить длительное чувство сытости, поддерживает мышцы и помогает не срываться на сладости и булочки. В этой статье — пять вариантов белковых перекусов, которые готовятся за 5−10 минут, удобно хранить в контейнере и брать с собой на работу.