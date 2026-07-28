Можно ли сжигать калории после тренировки: что такое оранжевая теория фитнеса

Важный нюанс: программа тренировки каждый раз разная и никогда не повторяется. Вы не знаете, что вас ждет сегодня — бег в горку, гребля или выпады с гантелями. Это не дает заскучать и постоянно держит в тонусе. Вся тренировка сопровождается громкой музыкой и подсказками тренера. Он помогает корректировать нагрузку, чтобы вы оставались в нужной пульсовой зоне, но при этом не перегружались.