Можно ли сжигать калории после тренировки: что такое оранжевая теория фитнеса

Суть оранжевой теории фитнеса проста: вы носите датчик пульса, следите за своим состоянием на экране и стараетесь провести определенное время в «оранжевой» зоне. Таким образом вы превращаете тренировку в игру с понятными правилами и видимым результатом. В нашей статье подробно о том, как это работает и почему стало мировым трендом.
Главная фишка — пять пульсовых зон
В основе «оранжевой теории» лежат пять зон пульса. Каждая зона соответствует определенному уровню интенсивности и окрашена в свой цвет.
- Серая зона (50−60% от максимального пульса) — разминка и восстановление.
- Синяя или зеленая зона (51−70%) — сжигание жира и развитие общей выносливости.
- Зеленая или желтая зона (71−83%) — аэробная нагрузка, тренировка сердца.
- Оранжевая зона (84−91%) — здесь, по задумке авторов, происходит «магия». Это зона анаэробной нагрузки, где развивается силовая выносливость и растет мышечная масса.
- Красная зона (92% и выше) — максимальная нагрузка на пределе возможностей.
Главная цель тренировки набрать сплат-пойнты, проще говоря — очки. Одно очко вы получаете за каждую минуту, проведенную в оранжевой или красной зоне. Чтобы тренировка считалась эффективной, нужно набрать от 12 до 20 таких очков. Именно они показывают, что вы достаточно интенсивно поработали и запустили процесс дожигания калории.
Эффект «дожигания» калории после тренировки
Главное обещание оранжевой теории — вы продолжаете худеть даже после того, как покинули зал. Это работает за счет эффекта избыточного потребления кислорода после тренировки.
Когда вы занимаетесь с высокой интенсивностью, организм накапливает «кислородный долг». После окончания занятия тело продолжает усиленно работать, чтобы восполнить потраченный кислород, восстановить мышцы и нормализовать обмен веществ. В результате вы сжигаете дополнительные калории в течение нескольких часов, а иногда и до 36 часов после тренировки. Именно поэтому даже 60-минутное занятие может дать эффект, сравнимый с более длительной нагрузкой.
Как проходит тренировка
Занятие длится ровно час и обычно делится на блоки. Одна часть посвящена кардио — это работа на беговой дорожке или гребном тренажере. Вторая часть — силовая, где вы выполняете упражнения со свободными весами, на TRX-петлях или с собственным весом.
Важный нюанс: программа тренировки каждый раз разная и никогда не повторяется. Вы не знаете, что вас ждет сегодня — бег в горку, гребля или выпады с гантелями. Это не дает заскучать и постоянно держит в тонусе. Вся тренировка сопровождается громкой музыкой и подсказками тренера. Он помогает корректировать нагрузку, чтобы вы оставались в нужной пульсовой зоне, но при этом не перегружались.
Помогает ли это похудеть
Скептики часто спрашивают: работает ли это на самом деле? Научные данные подтверждают: кислородный долг действительно существует. После интенсивной тренировки организм тратит больше энергии в покое за счет повышенной температуры тела, активного кровообращения и восстановительных процессов.
Однако важно понимать: эффект дожигания не безграничен. Дополнительные калории, которые вы сжигаете после занятия, — это приятный бонус, но не замена полноценной диете и регулярным тренировкам. Тем не менее, сама система работает: вы точно знаете, когда занимаетесь недостаточно интенсивно и когда выкладываетесь по максимуму.
Это помогает не «лениться» на тренировке и выжимать из себя максимум за тот час, который вы провели в зале. А игровой формат с баллами и визуализацией прогресса делает процесс увлекательным и помогает не бросить занятия.
Конечно, чудес не бывает: без правильного питания и регулярности вы не похудеете. Но если вам надоели однообразные тренировки, хочется видеть результат и чувствовать контроль над процессом — оранжевая теория может стать тем самым недостающим звеном. Это продуманная система, которая использует науку о пульсе и эффекте дожигания калории. Она подходит как новичкам, так и продвинутым спортсменам.