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Можно ли сжигать калории после тренировки: что такое оранжевая теория фитнеса

В мире фитнеса появилась новая система, которая обещает эффективно сжигать калории даже после окончания тренировки. Называется она «оранжевая теория».

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Magnific

Суть оранжевой теории фитнеса проста: вы носите датчик пульса, следите за своим состоянием на экране и стараетесь провести определенное время в «оранжевой» зоне. Таким образом вы превращаете тренировку в игру с понятными правилами и видимым результатом. В нашей статье подробно о том, как это работает и почему стало мировым трендом.

Главная фишка — пять пульсовых зон

Пять цветных зон помогают контролировать интенсивность тренировки и понимать, когда организм работает на максимуме.
Пять цветных зон помогают контролировать интенсивность тренировки и понимать, когда организм работает на максимуме.Источник: Magnific

В основе «оранжевой теории» лежат пять зон пульса. Каждая зона соответствует определенному уровню интенсивности и окрашена в свой цвет.

  • Серая зона (50−60% от максимального пульса) — разминка и восстановление.
  • Синяя или зеленая зона (51−70%) — сжигание жира и развитие общей выносливости.
  • Зеленая или желтая зона (71−83%) — аэробная нагрузка, тренировка сердца.
  • Оранжевая зона (84−91%) — здесь, по задумке авторов, происходит «магия». Это зона анаэробной нагрузки, где развивается силовая выносливость и растет мышечная масса.
  • Красная зона (92% и выше) — максимальная нагрузка на пределе возможностей.

Главная цель тренировки набрать сплат-пойнты, проще говоря — очки. Одно очко вы получаете за каждую минуту, проведенную в оранжевой или красной зоне. Чтобы тренировка считалась эффективной, нужно набрать от 12 до 20 таких очков. Именно они показывают, что вы достаточно интенсивно поработали и запустили процесс дожигания калории.

Эффект «дожигания» калории после тренировки

Благодаря кислородному долгу организм продолжает тратить энергию на восстановление еще несколько часов после занятия.
Благодаря кислородному долгу организм продолжает тратить энергию на восстановление еще несколько часов после занятия.Источник: Magnific

Главное обещание оранжевой теории — вы продолжаете худеть даже после того, как покинули зал. Это работает за счет эффекта избыточного потребления кислорода после тренировки.

Когда вы занимаетесь с высокой интенсивностью, организм накапливает «кислородный долг». После окончания занятия тело продолжает усиленно работать, чтобы восполнить потраченный кислород, восстановить мышцы и нормализовать обмен веществ. В результате вы сжигаете дополнительные калории в течение нескольких часов, а иногда и до 36 часов после тренировки. Именно поэтому даже 60-минутное занятие может дать эффект, сравнимый с более длительной нагрузкой.

Как проходит тренировка

Каждое занятие строится по-новому — сегодня бег, завтра гребля, послезавтра силовая.
Каждое занятие строится по-новому — сегодня бег, завтра гребля, послезавтра силовая. Источник: Magnific

Занятие длится ровно час и обычно делится на блоки. Одна часть посвящена кардио — это работа на беговой дорожке или гребном тренажере. Вторая часть — силовая, где вы выполняете упражнения со свободными весами, на TRX-петлях или с собственным весом.

Важный нюанс: программа тренировки каждый раз разная и никогда не повторяется. Вы не знаете, что вас ждет сегодня — бег в горку, гребля или выпады с гантелями. Это не дает заскучать и постоянно держит в тонусе. Вся тренировка сопровождается громкой музыкой и подсказками тренера. Он помогает корректировать нагрузку, чтобы вы оставались в нужной пульсовой зоне, но при этом не перегружались.

Помогает ли это похудеть

Вы точно знаете, когда работаете вполсилы, а когда выкладываетесь по максимуму — это видно на экране.
Вы точно знаете, когда работаете вполсилы, а когда выкладываетесь по максимуму — это видно на экране.Источник: Magnific

Скептики часто спрашивают: работает ли это на самом деле? Научные данные подтверждают: кислородный долг действительно существует. После интенсивной тренировки организм тратит больше энергии в покое за счет повышенной температуры тела, активного кровообращения и восстановительных процессов.

Однако важно понимать: эффект дожигания не безграничен. Дополнительные калории, которые вы сжигаете после занятия, — это приятный бонус, но не замена полноценной диете и регулярным тренировкам. Тем не менее, сама система работает: вы точно знаете, когда занимаетесь недостаточно интенсивно и когда выкладываетесь по максимуму.

Это помогает не «лениться» на тренировке и выжимать из себя максимум за тот час, который вы провели в зале. А игровой формат с баллами и визуализацией прогресса делает процесс увлекательным и помогает не бросить занятия.

Конечно, чудес не бывает: без правильного питания и регулярности вы не похудеете. Но если вам надоели однообразные тренировки, хочется видеть результат и чувствовать контроль над процессом — оранжевая теория может стать тем самым недостающим звеном. Это продуманная система, которая использует науку о пульсе и эффекте дожигания калории. Она подходит как новичкам, так и продвинутым спортсменам.