Бесплатный способ замедлить старение: ученые выяснили, как именно нужно ходить

Регулярная ходьба не только укрепляет здоровье, но и реально замедляет процессы старения на клеточном уровне, помогая сохранить молодость. Но работает это не так, как мы привыкли думать. Дело не в количестве шагов, а в темпе и регулярности. В этой статье три главных научных факта о том, как ходьба влияет на возрастные изменения.
Быстрая ходьба замедляет биологический возраст
Биологический возраст определяют не цифры в паспорте, а реальное состояние вашего организма на клеточном уровне. И ходьба напрямую влияет на него. Привычная быстрая ходьба напрямую замедляет эпигенетическое старение. Проще говоря, если вы ходите быстро, ваш организм стареет медленнее, чем у сверстников, которые передвигаются не спеша.
При этом важна именно скорость, а не продолжительность. Ученые не нашли такой же четкой связи между временем, потраченным на ходьбу, и замедлением старения. То есть лучше пройти 20 минут быстрым шагом, чем час медленно. А по данным другого исследования, переход от медленной ходьбы к быстрой может омолодить организм на целых 16 лет.
Защищает теломеры — «колпачки» молодости
Теломеры — это концевые участки хромосом, которые защищают ДНК от повреждений. С каждым делением клетки они укорачиваются. Когда теломеры становятся слишком короткими, клетка перестает делиться и стареет. Чем длиннее теломеры, тем медленнее стареет организм.
Регулярная ходьба напрямую связана с удлинением теломер. В одном из исследований, где участвовали почти 6 тысяч человек, выяснилось: те, кто ходил не менее 150 минут в неделю, имели теломеры на 6,5−7,6 лет «моложе», чем те, кто не ходил вообще. То есть регулярные прогулки делают клетки моложе.
Продлевает жизнь и защищает от болезней
Помимо защиты клеток, ходьба напрямую влияет на продолжительность жизни. Исследование Гарвардского университета показало: люди, которые ходили непрерывно по 10−15 минут, реже умирали от любых причин и реже болели сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже короткая прогулка лучше, чем никакой, но именно непрерывные 10−15 минут дают максимальную пользу.
Масштабное исследование с участием более 333 тысяч человек показало: всего 90−720 минут ходьбы в неделю, примерно 15−120 минут в день, снижают риск смерти на 27−31% и добавляют около 6 лет жизни. А ВОЗ подтверждает: ежедневные прогулки помогают предотвратить остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и даже некоторые виды рака.
Быстрый шаг замедляет старение на клеточном уровне, защищает теломеры и снижает риск возрастных заболеваний. Лучше ходить по 20−30 минут в быстром темпе каждый день, чем час, но медленно. Начните уже сегодня — и ваш организм скажет вам спасибо через несколько лет.