Бесплатный способ замедлить старение: ученые выяснили, как именно нужно ходить

Регулярная ходьба не только укрепляет здоровье, но и реально замедляет процессы старения на клеточном уровне, помогая сохранить молодость. Но работает это не так, как мы привыкли думать. Дело не в количестве шагов, а в темпе и регулярности. В этой статье три главных научных факта о том, как ходьба влияет на возрастные изменения.