Отказ от сахара ради похудения: ожидания и реальность

При этом получать глюкозу можно не только из конфет, выпечки или сладких напитков. Она содержится в крупах, овощах, фруктах, ягодах, молочных продуктах и другой еде, богатой углеводами. Поэтому специалисты советуют ограничивать прежде всего добавленный сахар, а не отказываться от всех продуктов, в составе которых есть природные сахара. Именно избыток сладостей и сладких напитков связан с набором веса и повышенным риском развития ряда хронических заболеваний.