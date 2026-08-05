Жиросжигающие продукты при похудении: что добавить в рацион, чтобы сбросить вес

Например, фасоль и чечевица одновременно содержат и растительный белок, и клетчатку, поэтому хорошо насыщают. Ягоды, в том числе черника, содержат меньше сахара, чем многие фрукты, и богаты антиоксидантами, а брокколи не только дает клетчатку, но и содержит витамины и минералы, необходимые организму во время снижения веса. Если регулярно включать такие продукты в основные приемы пищи, контролировать аппетит становится значительно проще.