3 привычки Марты Стюарт, благодаря которым она великолепно выглядит после 80

Телеведущая придерживается простого принципа: не пытаться выглядеть на 20 лет моложе, а стараться выглядеть как можно лучше в своем возрасте. При этом полностью от косметологии она не отказывается. Например, Марта рассказывала, что регулярно ухаживает за кожей и раз в несколько месяцев делает восковую депиляцию лица, считая постоянный уход более разумным решением, чем радикальные изменения.