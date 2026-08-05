3 привычки Марты Стюарт, благодаря которым она великолепно выглядит после 80

Марта Стюарт продолжает вести бизнес, путешествовать, запускать новые проекты и при этом выглядит заметно моложе своих лет. Телеведущая в свои 84 года уверена, что сохранить энергию и хорошую форму помогают не дорогостоящие процедуры, а ежедневная забота о себе и привычки, которые остаются неизменными десятилетиями.
Стареть красиво, а не пытаться выглядеть молодо
Марта Стюарт уверена, что хороший внешний вид — это результат привычек, а не одной удачной процедуры. В подкасте 50 & Unfiltered она призналась, что не интересуется пластической хирургией и предпочитает регулярно заботиться о себе, а не искать быстрые способы скрыть возраст.
Телеведущая придерживается простого принципа: не пытаться выглядеть на 20 лет моложе, а стараться выглядеть как можно лучше в своем возрасте. При этом полностью от косметологии она не отказывается. Например, Марта рассказывала, что регулярно ухаживает за кожей и раз в несколько месяцев делает восковую депиляцию лица, считая постоянный уход более разумным решением, чем радикальные изменения.
По словам Стюарт, именно последовательность дает результат. Она убеждена, что гораздо важнее уделять себе внимание на протяжении многих лет, чем надеяться, что одна процедура сможет решить все возрастные изменения.
Каждый день двигаться и не переставать учиться
Еще одна привычка Марты Стюарт — оставаться активной в самом широком смысле этого слова. Она много двигается, занимается плаванием и другими видами спорта, любит долгие прогулки и старается поддерживать хорошую физическую форму, чтобы и после 80 лет не отказываться от путешествий, походов и других активностей.
Еще телеведущая уделяет внимание тренировке мозга. Марта говорит, что ее девиз — каждый день узнавать что-то новое. Даже сейчас она продолжает работать, запускать новые проекты, ездить по миру и осваивать новые навыки. По ее словам, именно любопытство и постоянная занятость помогают ей сохранять ясность ума и высокий уровень энергии.
Стюарт признается, что тоже устает, но не позволяет этому становиться причиной надолго выпадать из привычного ритма жизни. Она считает, что именно сочетание физической и умственной активности помогает ей чувствовать себя бодрой спустя десятилетия.
Заботиться не только о внешности
Марта Стюарт считает, что привлекательность начинается с хорошего самочувствия. Она следит за питанием, соблюдает привычный режим дня и старается не отказываться от физической активности даже в периоды плотного рабочего графика. По ее словам, именно такой образ жизни помогает чувствовать себя лучше и сохранять силы.
Не менее важной привычкой телеведущая называет спокойное отношение к возрасту. Она не стремится остановить время и не пытается полностью изменить себя. Вместо этого Марта говорит о необходимости постепенно становиться лучшей версией себя, сохраняя интерес к жизни, работе и новым впечатлениям.
Стюарт также признается, что сегодня особенно ценит возможность проводить время с семьей и оставаться физически активной настолько, чтобы без ограничений путешествовать, ходить в походы, кататься верхом и заниматься другими любимыми делами. По ее мнению, именно здоровье и интерес к жизни помогают человеку выглядеть привлекательно в любом возрасте.