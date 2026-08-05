Почему Арнольд Шварценеггер считает ходьбу лучшей привычкой после 70

В отличие от бега, который требует хорошей физической подготовки и здоровых суставов, ходьба доступна практически любому человеку, независимо от веса и состояния здоровья. Шварценеггер советует начинать с 10−15 минут в день и постепенно увеличивать время. Главное — регулярность. Как он сам говорит: «Лучше ходить каждый день по 20 минут, чем раз в неделю по часу».