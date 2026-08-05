Почему Арнольд Шварценеггер считает ходьбу лучшей привычкой после 70

Арнольд Шварценеггер называет ходьбу «самой недооцененной формой упражнений». По его словам, она доступна каждому, не требует специального оборудования и при этом дает колоссальный эффект. В этой статье — три причины, почему легендарный культурист и актер считает ходьбу лучшей привычкой для пожилых людей.
Ходьба безопаснее бега и доступна каждому
С возрастом суставы и связки теряют эластичность, и бег становится травмоопасным. Шварценеггер не раз подчеркивал, что бег — это хорошо, но лучше выбирать ходьбу, если вам за 70. Она не создает ударной нагрузки на колени и позвоночник, при этом дает организму необходимую физическую активность.
В отличие от бега, который требует хорошей физической подготовки и здоровых суставов, ходьба доступна практически любому человеку, независимо от веса и состояния здоровья. Шварценеггер советует начинать с 10−15 минут в день и постепенно увеличивать время. Главное — регулярность. Как он сам говорит: «Лучше ходить каждый день по 20 минут, чем раз в неделю по часу».
Ходьба улучшает работу сердца и продлевает жизнь
Исследования, которые цитирует Шварценеггер в своих соцсетях, подтверждают: ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует давление и улучшает кровообращение. Всего 20 минут быстрой ходьбы в день снижают риск преждевременной смерти на 30%.
Шварценеггер также ссылается на исследования, которые показывают, что у людей, которые ходят пешком, уровень «плохого» холестерина ниже, а сосуды — эластичнее. Он сам старается проходить не менее 5−7 тысяч шагов в день. При этом он не использует сложные трекеры — достаточно обычного шагомера.
Ходьба помогает сохранять ясность ума и бороться со стрессом
По словам Шварценеггера, ходьба — это не только про тело, но и про голову. Регулярные прогулки на свежем воздухе улучшают кровоснабжение мозга, помогают бороться со стрессом и поддерживают когнитивные функции. В своем ежедневном бюллетене он не раз писал: «Когда я хожу, я чувствую, как проясняется голова».
Он также отмечает, что прогулки помогают поддерживать позитивный настрой, что особенно важно в пожилом возрасте. Ходьба снижает уровень кортизола — гормона стресса, а также стимулирует выработку эндорфинов. Арнольд рекомендует ходить не по беговой дорожке, а именно на улице, особенно в хорошую погоду в парках — это дает дополнительный заряд бодрости и улучшает настроение.
Ходьба улучшает работу сердца, продлевает жизнь и помогает сохранять ясность ума. И главное — ее можно начать в любом возрасте, даже если вы никогда не занимались спортом.