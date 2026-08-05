Как не набрать вес, если работаешь из дома: 5 простых привычек

Работа из дома — это свобода. Но у нее есть и обратная сторона: холодильник всегда рядом, а чтобы пройти 10 тысяч шагов, нужно приложить усилия. В результате килограммы набираются незаметно. Но есть пять простых привычек, которые помогают держать вес под контролем без жестких диет и изнурительных тренировок, даже если вы целый день сидите за компьютером.