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Как не набрать вес, если работаешь из дома: 5 простых привычек

Удаленная работа меняет наш образ жизни: мы меньше двигаемся, чаще перекусываем и позже ложимся спать. Но есть пять привычек, которые помогут вам оставаться в форме.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Magnific

Работа из дома — это свобода. Но у нее есть и обратная сторона: холодильник всегда рядом, а чтобы пройти 10 тысяч шагов, нужно приложить усилия. В результате килограммы набираются незаметно. Но есть пять простых привычек, которые помогают держать вес под контролем без жестких диет и изнурительных тренировок, даже если вы целый день сидите за компьютером.

Начинайте день с белкового завтрака

Белковый завтрак помогает дольше оставаться сытым и не тянуться к перекусам до обеда.
Белковый завтрак помогает дольше оставаться сытым и не тянуться к перекусам до обеда.Источник: Magnific

Если вы начинаете день с бутерброда или сладкой каши, уровень сахара быстро подскочит и так же быстро упадет. Через час-полтора снова захочется есть, и вы потянетесь к печенью или бутербродам. Белковый завтрак: яйца, творог, омлет с овощами, дает длительное чувство сытости и стабильный уровень сахара.

Исследования подтверждают, что люди, которые завтракают белком, съедают на 300−400 калорий меньше в течение дня, чем те, кто пропускает завтрак или ест углеводы. Если совсем нет времени готовить, можно съесть натуральный греческий йогурт или творог с добавлением свежих ягод — это займет всего пару минут.

Вставайте каждый час на 2−3 минуты

Короткая разминка каждый час сжигает до 350 лишних калорий в день.
Короткая разминка каждый час сжигает до 350 лишних калорий в день.Источник: Magnific

Долгое сидение замедляет метаболизм и способствует набору веса. Простое правило: каждый час вставайте на 2−3 минуты — пройдитесь по комнате, сделайте несколько наклонов или приседаний. Это помогает «разогнать» кровь и сжигает до 350 лишних калорий в день.

Если вам сложно запомнить, поставьте будильник или используйте напоминание в телефоне. Пока чайник закипает — сделайте 10 приседаний. Пока загружается страница — походите по комнате. Маленькие движения в течение дня дают большой результат.

Пейте воду перед каждым перекусом

Стакан воды перед едой помогает проверить, голодны ли вы на самом деле.
Стакан воды перед едой помогает проверить, голодны ли вы на самом деле.Источник: Magnific

Часто мы путаем голод с жаждой. Когда хочется перекусить, выпейте стакан воды и подождите 15 минут. Если голод прошел — значит, организм просто просил пить. Если нет — значит, действительно пора есть.

Держите бутылку с водой на рабочем столе, чтобы не забывать пить в течение дня. Норма — 1,5−2 литра в день. Вода также помогает контролировать аппетит: если выпить стакан за 20 минут до еды, вы съедите на 75−90 калорий меньше за один прием пищи.

Готовьте перекусы заранее

Готовые перекусы в контейнере помогут избежать спонтанных забегов к холодильнику.
Готовые перекусы в контейнере помогут избежать спонтанных забегов к холодильнику. Источник: Magnific

Когда работа захватывает, мы часто перекусываем тем, что первым попадется под руку: чипсы, булочки, бутерброды, шоколадки. Это незаметно добавляет сотни лишних калорий. Чтобы избежать этого, приготовьте перекусы заранее: нарежьте овощи, разложите по контейнерам орехи, творог, ягоды и фрукты.

Когда под рукой есть полезная еда, вы с меньшей вероятностью съедите что-то вредное. Храните перекусы на видном месте, а вредные продукты — подальше, чтобы не было соблазна. Это простая привычка, но она реально работает.

Отказ от гаджетов перед сном

Для качественного засыпания стоит отказаться от любых гаджетов хотя бы за полчаса до сна.
Для качественного засыпания стоит отказаться от любых гаджетов хотя бы за полчаса до сна. Источник: Magnific

Недосып напрямую связан с набором веса. При недостатке сна повышается уровень гормона голода (грелина) и снижается уровень гормона сытости (лептина). В результате вы чувствуете голод даже после еды и тянетесь к вредным перекусам.

Старайтесь за 30−60 минут до сна откладывать телефон и не смотреть телевизор. Это улучшает качество сна, помогает быстрее засыпать и не просыпаться ночью. Если работа не дает уснуть, попробуйте вечернюю прогулку или чтение бумажной книги — это успокаивает нервную систему и настраивает на сон.

Работа из дома не должна приводить к набору веса. Эти пять простых привычек помогут вам держать свой вес под контролем. Не пытайтесь изменить все сразу. Начните с одной привычки, а через неделю добавьте следующую. Маленькие шаги, которые вы делаете регулярно, дадут результат быстрее, чем героические, но хаотичные усилия.