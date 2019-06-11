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11 июня, источник: Sportmail.ru

Головин стал лучшим игроком матча Россия — Кипр

Полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком матча отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Кипра.

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Встреча проходила во вторник в Нижнем Новгороде и завершилась победой сборной России со счетом 1:0.

Лучший игрок был определен в онлайн-голосовании, которое проводится партнером сборной России платежной системой «Мир» по ходу матчей подопечных Станислава Черчесова в отборочном турнире Евро-2020.

Головин получил памятный кубок платежной системы «Мир» из рук игроков сборной России по футболу для слепых Ильи Федорова и Андрея Демина.

В марте болельщики дважды признавали лучшим игроком Дениса Черышева (по итогам матчей с Бельгией (1:3) и Казахстаном (4:0).

Голосования, в которых можно будет выбрать лучших игроков матчей, будут проводиться и по ходу следующих игр сборной России с отборе Евро-2020. Проголосовать можно будет на страницах платежной системы «Мир» в Одноклассниках, ВКонтакте и других социальных сетях.

Россия
1:0
Первый тайм: 1:0
Кипр
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I11.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Нижний Новгород, 42228 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовРан Бен Шимон
Голы
Алексей Ионов(Федор Кудряшов, Роман Зобнин)38′
Составы команд
1Маринату Гильерме
12Урко Рафаэль Пардо
2Мариу Фернандес
3Николас Иоанну
13Федор Кудряшов
73′
13Иоаннис Кусулос
5Андрей Семенов
19Костас Лаифис
14Георгий Джикия
18Костакис Артиматас
17Александр Головин
45+2′
17Ренату Маргаса
63′
22Артем Дзюба
20Иоаннис Кости
7Магомед Оздоев
10Пьерос Сотириу
20Алексей Ионов
90′
14Андреас Макрис
20′81′
21Ильзат Ахметов
16Матия Шполярич
18Антон Миранчук
63′
11Андреас Авраам
71′
15Алексей Миранчук
23Иоаннис Питтас
11Роман Зобнин
78′
21Энтони Георгиу
46′
8Дмитрий Баринов
7Георге Эфрем
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
7Голевые моменты0
24Удары (всего)8
6Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые3
13Фолы12
6Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМарко Ди Белло(Италия)
Боковой судьяДжорджо Перетти(Италия)
Боковой судьяЧиро Карбоне(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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