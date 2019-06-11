Головин стал лучшим игроком матча Россия — Кипр

Встреча проходила во вторник в Нижнем Новгороде и завершилась победой сборной России со счетом 1:0.

Лучший игрок был определен в онлайн-голосовании, которое проводится партнером сборной России платежной системой «Мир» по ходу матчей подопечных Станислава Черчесова в отборочном турнире Евро-2020.

Головин получил памятный кубок платежной системы «Мир» из рук игроков сборной России по футболу для слепых Ильи Федорова и Андрея Демина.

В марте болельщики дважды признавали лучшим игроком Дениса Черышева (по итогам матчей с Бельгией (1:3) и Казахстаном (4:0).