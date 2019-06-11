Головин стал лучшим игроком матча Россия — Кипр
Полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком матча отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Кипра.
Полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком матча отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Кипра.
Встреча проходила во вторник в Нижнем Новгороде и завершилась победой сборной России со счетом 1:0.
Лучший игрок был определен в
Головин получил памятный кубок платежной системы «Мир» из рук игроков сборной России по футболу для слепых Ильи Федорова и Андрея Демина.
В марте болельщики дважды признавали лучшим игроком Дениса Черышева (по итогам матчей с Бельгией (1:3) и Казахстаном (4:0).
Голосования, в которых можно будет выбрать лучших игроков матчей, будут проводиться и по ходу следующих игр сборной России с отборе Евро-2020. Проголосовать можно будет на страницах платежной системы «Мир» в Одноклассниках, ВКонтакте и других социальных сетях.
|Станислав Черчесов
|Ран Бен Шимон
|Алексей Ионов(Федор Кудряшов, Роман Зобнин)
|38′
|1
|Маринату Гильерме
|12
|Урко Рафаэль Пардо
|2
|Мариу Фернандес
|3
|Николас Иоанну
|13
|Федор Кудряшов
73′
|13
|Иоаннис Кусулос
|5
|Андрей Семенов
|19
|Костас Лаифис
|14
|Георгий Джикия
|18
|Костакис Артиматас
|17
|Александр Головин
45+2′
|17
|Ренату Маргаса
63′
|22
|Артем Дзюба
|20
|Иоаннис Кости
|7
|Магомед Оздоев
|10
|Пьерос Сотириу
|20
|Алексей Ионов
90′
|14
|Андреас Макрис
20′81′
|21
|Ильзат Ахметов
|16
|Матия Шполярич
|18
|Антон Миранчук
63′
|11
|Андреас Авраам
71′
|15
|Алексей Миранчук
|23
|Иоаннис Питтас
|11
|Роман Зобнин
78′
|21
|Энтони Георгиу
46′
|8
|Дмитрий Баринов
|7
|Георге Эфрем
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|12
|6
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марко Ди Белло(Италия)
|Боковой судья
|Джорджо Перетти(Италия)
|Боковой судья
|Чиро Карбоне(Италия)