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17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба и Жирков побывали на даче Сталина (видео)

Игрокам сборной устроили экскурсию.

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Источник: Reuters

Футболисты сборной России продолжают готовиться в Сочи к отборочному матчу Евро-2020 с Бельгией. Форвард «Зенита» Артем Дзюба сообщил в сторис инстаграма, что в свободное время побывал вместе с одноклубником Юрием Жирковым на даче Сталина.

«Юрий Валентинович собрал бригаду. Разносторонний… Итак, Юрий Валентинович начинает экскурсию…» — пошутил Дзюба.

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Дача Сталина является музеем и находится рядом с Мацестой у подножия горы Ахун. Экскурсию для игроков сборной провели сотрудники музея.

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Матч Россия — Бельгия пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Андрей Санталов

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