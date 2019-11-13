Дзюба и Жирков побывали на даче Сталина (видео)
Игрокам сборной устроили экскурсию.
Игрокам сборной устроили экскурсию.
Футболисты сборной России продолжают готовиться в Сочи к отборочному матчу Евро-2020 с Бельгией. Форвард «Зенита» Артем Дзюба сообщил в сторис инстаграма, что в свободное время побывал вместе с одноклубником Юрием Жирковым на даче Сталина.
«Юрий Валентинович собрал бригаду. Разносторонний… Итак, Юрий Валентинович начинает экскурсию…» — пошутил Дзюба.
Дача Сталина является музеем и находится рядом с Мацестой у подножия горы Ахун. Экскурсию для игроков сборной провели сотрудники музея.
Матч Россия — Бельгия пройдет 16 ноября в
Андрей Санталов