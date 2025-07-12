Суперкубок России, финал. 12 июля 2025 года на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань сойдутся команды «Краснодар» и «ЦСКА». Встреча назначена на 18:00, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.
Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Краснодар» - «ЦСКА». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.
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С первой подачей с углового игроки ЦСКА справились, а после повторного навеса уже Акинфеев сыграл уверенно и мяч в руки поймал!
А вот и для Акинфеева нашлась работа! Батчи по центру мяч протащил и отыграл направо в штрафную на ход Кордобе! Дивеев не успел его накрыть, и колумбиец смог дотянуться до мяча и пробить! Вовремя на выходе сыграл Акинфеев! Удар накрыт!
Игра возобновилась, смотрим футбол дальше! Игроки ЦСКА провели атаку, которая завершилась прострелом с левого фланга, краснодарцы отбились.
Пауза у нас объявлена. Футболисты отправились на водопой. Жарко в Казани, надо немного перевести дух.
Быстрая атака «Краснодара», пошёл проникающий пас справа с полуфланга в штрафную, и Кордоба намеревался пробить сходу с угла вратарской! Накрыл его Дивеев в подкате.
Отбились после углового игроки ЦСКА, но подбор остался за краснодарскими футболистами, атака чемпионов России продолжается в виде позиционной.
И вот уже «Краснодар» в атаке. Последовал прострел с левого фланга, Мойзес не рискует и с линии вратарской выбил мяч на угловой!
Глебов на правом фланге здорово улизнул от Диего, прострелил в штрафную площадь, на перехвате вовремя сыграл Тормена!
Оказали помощь Сперцяну, подморозили ногу. Продолжает встречу Эдуард.
Дивеев стелился в подкате, вроде и до мяча докатился, но затем приподнял ногу и влетел в Сперцяна. Это предупреждение.
Желтая карточка Игорь Дивеев(ЦСКА)
Вновь Кордоба оказался на газоне, это ещё раз Роша сзади ударил его по ноге на приёме мяча.
Оживились в последние минуты футболисты «Краснодара», а вот армейцев мы давненько в атаке не видели.
«Краснодар» весьма активен в последние минуты! Прошёл проникающий пас в штрафную на Кордобу, который явно не проходил, но Роша решил сыграть на перехвате.
Угловой заработали игроки «Краснодара», но он получился не самым опасным. Пока не хватает остроты нашей игре.
А вот теперь досталось Кордобе. В борьбе за позицию подтолкнул его сзади Виллиан Роша.
Виктор Са получил мяч на левом фланге, закрыл его корпусом и получил неприятный толчок в спину. Быстро разыграли краснодарцы, продолжилось позиционное наступление.
Кисляк слева смело потащил мяч в атаку, но в отборе сыграл игрок «Краснодара». Пытаются теперь чемпионы России выбраться в атаку.
По очереди команды комбинируют, но пока обходится без серьёзных моментов.
Нацелены команды на атаку, и это не может не радовать! Игроки ЦСКА провели время на половине поля соперника, теперь вот краснодарцы мяч катают.
Разыграли справа угловой игроки ЦСКА, и пошёл весьма сильный прострел в штрафную площадь, причём сразу в направлении створа ворот. Отбились краснодарцы.
А вот и первая атака ЦСКА, Мусаев на правом фланге заработал угловой для своей команды.
Пошла подача от левого флажка от Сперцяна, но слишком высоко у него получилось. Мяч всех перелетел и улетел за лицевую на противоположном фланге.
Оласа попытался пробить по воротам с линии штрафной площади, но накрыл его игрок ЦСКА. Угловой посмотрим!
«Краснодар» перебрался в атаку и заработал штрафной. Сперцян выполнил заброс в штрафную площадь, верх остался за армейцами, мяч выбит.
Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки «Краснодара»! В традиционной форме с тёмно-зелёными и чёрными цветами сегодня чемпионы России, а ЦСКА сыграет в белом!
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За всеми событиями игрового дня вы можете следить в нашем лайве.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок России-2025: «Краснодар» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.