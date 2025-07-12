30′ С первой подачей с углового игроки ЦСКА справились, а после повторного навеса уже Акинфеев сыграл уверенно и мяч в руки поймал!

29′ А вот и для Акинфеева нашлась работа! Батчи по центру мяч протащил и отыграл направо в штрафную на ход Кордобе! Дивеев не успел его накрыть, и колумбиец смог дотянуться до мяча и пробить! Вовремя на выходе сыграл Акинфеев! Удар накрыт!

28′ Игра возобновилась, смотрим футбол дальше! Игроки ЦСКА провели атаку, которая завершилась прострелом с левого фланга, краснодарцы отбились.

25′ Пауза у нас объявлена. Футболисты отправились на водопой. Жарко в Казани, надо немного перевести дух.

24′ Быстрая атака «Краснодара», пошёл проникающий пас справа с полуфланга в штрафную, и Кордоба намеревался пробить сходу с угла вратарской! Накрыл его Дивеев в подкате.

23′ Отбились после углового игроки ЦСКА, но подбор остался за краснодарскими футболистами, атака чемпионов России продолжается в виде позиционной.

22′ И вот уже «Краснодар» в атаке. Последовал прострел с левого фланга, Мойзес не рискует и с линии вратарской выбил мяч на угловой!

20′ Глебов на правом фланге здорово улизнул от Диего, прострелил в штрафную площадь, на перехвате вовремя сыграл Тормена!

19′ Оказали помощь Сперцяну, подморозили ногу. Продолжает встречу Эдуард.

18′ Дивеев стелился в подкате, вроде и до мяча докатился, но затем приподнял ногу и влетел в Сперцяна. Это предупреждение.

18′ Желтая карточка Игорь Дивеев ( ЦСКА )

16′ Вновь Кордоба оказался на газоне, это ещё раз Роша сзади ударил его по ноге на приёме мяча.

15′ Оживились в последние минуты футболисты «Краснодара», а вот армейцев мы давненько в атаке не видели.

14′ «Краснодар» весьма активен в последние минуты! Прошёл проникающий пас в штрафную на Кордобу, который явно не проходил, но Роша решил сыграть на перехвате.

13′ Угловой заработали игроки «Краснодара», но он получился не самым опасным. Пока не хватает остроты нашей игре.

11′ А вот теперь досталось Кордобе. В борьбе за позицию подтолкнул его сзади Виллиан Роша.

9′ Виктор Са получил мяч на левом фланге, закрыл его корпусом и получил неприятный толчок в спину. Быстро разыграли краснодарцы, продолжилось позиционное наступление.

8′ Кисляк слева смело потащил мяч в атаку, но в отборе сыграл игрок «Краснодара». Пытаются теперь чемпионы России выбраться в атаку.

7′ По очереди команды комбинируют, но пока обходится без серьёзных моментов.

6′ Нацелены команды на атаку, и это не может не радовать! Игроки ЦСКА провели время на половине поля соперника, теперь вот краснодарцы мяч катают.

5′ Разыграли справа угловой игроки ЦСКА, и пошёл весьма сильный прострел в штрафную площадь, причём сразу в направлении створа ворот. Отбились краснодарцы.

4′ А вот и первая атака ЦСКА, Мусаев на правом фланге заработал угловой для своей команды.

3′ Пошла подача от левого флажка от Сперцяна, но слишком высоко у него получилось. Мяч всех перелетел и улетел за лицевую на противоположном фланге.

3′ Оласа попытался пробить по воротам с линии штрафной площади, но накрыл его игрок ЦСКА. Угловой посмотрим!

2′ «Краснодар» перебрался в атаку и заработал штрафной. Сперцян выполнил заброс в штрафную площадь, верх остался за армейцами, мяч выбит.

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