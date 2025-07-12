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Матч Краснодар - ЦСКА, 12 июля 2025, прямая трансляция

Футбол. Премьер-лига
12.07.2025
До начала:
0
дни
:
0
часы
:
0
минуты
Идет 1-й тайм
Краснодар
0
:
ЦСКА
0
Первый тайм: 0:0
Стадион: 
Ак Барс Арена
Казань
Все коэффициенты
П1
2.91
X
2.65
П2
3.21
Превью
Трансляция
Протокол

Информация о матче

Суперкубок России, финал. 12 июля 2025 года на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань сойдутся команды «Краснодар» и «ЦСКА». Встреча назначена на 18:00, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.

Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Краснодар» - «ЦСКА». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.

Трансляция
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Чемпионат.com
  • Спорт-Экспресс
  • Чемпионат.com
С первой подачей с углового игроки ЦСКА справились, а после повторного навеса уже Акинфеев сыграл уверенно и мяч в руки поймал!
А вот и для Акинфеева нашлась работа! Батчи по центру мяч протащил и отыграл направо в штрафную на ход Кордобе! Дивеев не успел его накрыть, и колумбиец смог дотянуться до мяча и пробить! Вовремя на выходе сыграл Акинфеев! Удар накрыт!
Игра возобновилась, смотрим футбол дальше! Игроки ЦСКА провели атаку, которая завершилась прострелом с левого фланга, краснодарцы отбились.
Пауза у нас объявлена. Футболисты отправились на водопой. Жарко в Казани, надо немного перевести дух.
Быстрая атака «Краснодара», пошёл проникающий пас справа с полуфланга в штрафную, и Кордоба намеревался пробить сходу с угла вратарской! Накрыл его Дивеев в подкате.
Отбились после углового игроки ЦСКА, но подбор остался за краснодарскими футболистами, атака чемпионов России продолжается в виде позиционной.
И вот уже «Краснодар» в атаке. Последовал прострел с левого фланга, Мойзес не рискует и с линии вратарской выбил мяч на угловой!
Глебов на правом фланге здорово улизнул от Диего, прострелил в штрафную площадь, на перехвате вовремя сыграл Тормена!
Оказали помощь Сперцяну, подморозили ногу. Продолжает встречу Эдуард.
Дивеев стелился в подкате, вроде и до мяча докатился, но затем приподнял ногу и влетел в Сперцяна. Это предупреждение.
Желтая карточка Игорь Дивеев (ЦСКА)
Вновь Кордоба оказался на газоне, это ещё раз Роша сзади ударил его по ноге на приёме мяча.
Оживились в последние минуты футболисты «Краснодара», а вот армейцев мы давненько в атаке не видели.
«Краснодар» весьма активен в последние минуты! Прошёл проникающий пас в штрафную на Кордобу, который явно не проходил, но Роша решил сыграть на перехвате.
Угловой заработали игроки «Краснодара», но он получился не самым опасным. Пока не хватает остроты нашей игре.
А вот теперь досталось Кордобе. В борьбе за позицию подтолкнул его сзади Виллиан Роша.
Виктор Са получил мяч на левом фланге, закрыл его корпусом и получил неприятный толчок в спину. Быстро разыграли краснодарцы, продолжилось позиционное наступление.
Кисляк слева смело потащил мяч в атаку, но в отборе сыграл игрок «Краснодара». Пытаются теперь чемпионы России выбраться в атаку.
По очереди команды комбинируют, но пока обходится без серьёзных моментов.
Нацелены команды на атаку, и это не может не радовать! Игроки ЦСКА провели время на половине поля соперника, теперь вот краснодарцы мяч катают.
Разыграли справа угловой игроки ЦСКА, и пошёл весьма сильный прострел в штрафную площадь, причём сразу в направлении створа ворот. Отбились краснодарцы.
А вот и первая атака ЦСКА, Мусаев на правом фланге заработал угловой для своей команды.
Пошла подача от левого флажка от Сперцяна, но слишком высоко у него получилось. Мяч всех перелетел и улетел за лицевую на противоположном фланге.
Оласа попытался пробить по воротам с линии штрафной площади, но накрыл его игрок ЦСКА. Угловой посмотрим!
«Краснодар» перебрался в атаку и заработал штрафной. Сперцян выполнил заброс в штрафную площадь, верх остался за армейцами, мяч выбит.
Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки «Краснодара»! В традиционной форме с тёмно-зелёными и чёрными цветами сегодня чемпионы России, а ЦСКА сыграет в белом!
Выводит Артём Чистяков команды на футбольное поле стадиона в Казани! Сейчас прозвучит гимн Российской Федерации, после чего будет готовиться непосредственно к футболу!
За всеми событиями игрового дня вы можете следить в нашем лайве. Суперматч в Казани! «Краснодар» и ЦСКА бьются за победу в Суперкубке России. LIVE
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок России-2025: «Краснодар» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
4
Диего
3
Витор Тормена
20
Джованни Гонсалес
53
Александр Черников
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
7
Виктор Са
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
78
Игорь Дивеев
18′
22
Милан Гаич
3
Данил Круговой
27
Мойзес
4
Виллиан Роша
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
17
Кирилл Глебов
11
Тамерлан Мусаев
8
Артём Шуманский
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
0
1
Угловые
1
1
Фолы
0
3

История личных встреч

Футбол. Премьер-лига
10.05.2025
ЦСКА
1
:
Краснодар
0
Футбол. Кубок России
18.09.2024
ЦСКА
2
:
Краснодар
0
Футбол. Премьер-лига
10.08.2024
Краснодар
2
:
ЦСКА
1
Футбол. Кубок России
31.07.2024
Краснодар
1
:
ЦСКА
0
Футбол. Премьер-лига
10.12.2023
Краснодар
1
:
ЦСКА
0
Футбол. Премьер-лига
29.10.2023
ЦСКА
1
:
Краснодар
0
Футбол. Кубок России
11.06.2023
П 5:6
Краснодар
1
:
ЦСКА
1

Последние игры

Краснодар
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
24.05.2025
Краснодар
3
:
Динамо
0
Футбол. Премьер-лига
17.05.2025
Оренбург
1
:
Краснодар
2
Футбол. Премьер-лига
03.05.2025
Краснодар
2
:
Рубин
1
Футбол. Премьер-лига
25.04.2025
Динамо Мх
2
:
Краснодар
3

Таблица коэффициентов 1x2

Букмекер
П1
Х
П2
2.82
2.54
3.21
2.90
2.65
3.20
2.85
2.65
3.20
2.91
2.55
3.09

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