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14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин рассказал о своих эмоциях после матча с Нидерландами на Евро-2008

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью Sports.ru поделился воспоминаниями о четвертьфинальном матче Евро-2008 против сборной Нидерландов (3:1 д.в.).

Россия
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Источник: AFP 2022

«Сразу после свистка я заплакал, хотя мне это не слишком свойственно. Представил карту России: огромный участок Земли счастлив благодаря нам, ребятам, от которых никто ничего не ждал. Что-то похожее, тоже картинки безумного счастья, всплывали в голове после победы “Зенита” в Кубке УЕФА, но здесь был совсем другой масштаб. Это сборная.

Не могу выделить кого-то одного в том матче. Акинфеев, Жирков, Семак, Павлюченко сыграли прекрасно, как и по ходу всего турнира. Наверное, самый недооцененный игрок того состава, самое недооцененное решение Хиддинка — Ваня Саенко на правом фланге атаки. Против Швеции там выходил я, а с Нидерландами Хиддинк пытался закрыть подключения ван Бронкхорста. Саенко блестяще справился, хотя перед игрой я не очень понимал, почему он попадает в старт. Тут все просто: с Ваней конкурировал мой друг, Быстрый», — сказал Аршавин.

Во время загрузки произошла ошибка.

На Евро-2008 сборная России единственный раз в своей истории сумела выйти из группы. Российская команда дошла до полуфинала, где уступила будущим чемпионам — сборной Испании (0:3). По итогам турнира сборная России получила бронзовые медали.

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Аршавин рассказал о своих эмоциях после матча с Нидерландами на Евро-2008
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