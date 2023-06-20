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12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Модрич планирует сыграть на Евро-2024

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич не уйдет из сборной после поражения в финале Лиги наций, сообщает хорватское СМИ 24sata.

Хорватия
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Источник: Reuters

Предполагается, что чемпионат Европы 2024 года станет для Луки последним турниром в футболке национальной команды.

Недавно в финальном матче Лиги наций УЕФА, сборная Испании обыграла сборную Хорватии в серии пенальти со счетом 5:4. За 120 минут команды не забили ни одного мяча.

На чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, Модрича признали лучшим игроком турнира. Его сборная дошла до финала и уступила сборной Франции со счетом 2:4.

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