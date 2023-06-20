СМИ: Модрич планирует сыграть на Евро-2024

Предполагается, что чемпионат Европы 2024 года станет для Луки последним турниром в футболке национальной команды.

Недавно в финальном матче Лиги наций УЕФА, сборная Испании обыграла сборную Хорватии в серии пенальти со счетом 5:4. За 120 минут команды не забили ни одного мяча.