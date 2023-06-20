СМИ: Модрич планирует сыграть на Евро-2024
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич не уйдет из сборной после поражения в финале Лиги наций, сообщает хорватское СМИ 24sata.
Хорватия
Предполагается, что чемпионат Европы 2024 года станет для Луки последним турниром в футболке национальной команды.
Недавно в финальном матче Лиги наций УЕФА, сборная Испании обыграла сборную Хорватии в серии пенальти со счетом 5:4. За 120 минут команды не забили ни одного мяча.
На чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, Модрича признали лучшим игроком турнира. Его сборная дошла до финала и уступила сборной Франции со счетом 2:4.