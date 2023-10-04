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12:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны страны-хозяйки Евро-2028

Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Источник: AP 2023

Официально место проведение турнира будет объявлено 10 октября в штаб-квартире организации в Ньоне. Единственным соперником Великобритании и Ирландии в борьбе за Евро-2028 была Турция, которая в последний момент решила отозвать заявку. Турция подаст заявку на проведение Чемпионата Европы в 2032 году совместно с Италией.

На проведение Евро-2028 и Евро-2032 претендовала также Россия, но в мае 2022 году УЕФА дисквалифицировал заявку, назвав ее «неприемлемой».

Ожидается, что Великобритании вряд ли будет гарантировано автоматическое участие в турнире на правах страны-хозяйки, так как она представлена четырьмя сборными — Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Следующий чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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