Стали известны страны-хозяйки Евро-2028

Официально место проведение турнира будет объявлено 10 октября в штаб-квартире организации в Ньоне. Единственным соперником Великобритании и Ирландии в борьбе за Евро-2028 была Турция, которая в последний момент решила отозвать заявку. Турция подаст заявку на проведение Чемпионата Европы в 2032 году совместно с Италией.

На проведение Евро-2028 и Евро-2032 претендовала также Россия, но в мае 2022 году УЕФА дисквалифицировал заявку, назвав ее «неприемлемой».

Ожидается, что Великобритании вряд ли будет гарантировано автоматическое участие в турнире на правах страны-хозяйки, так как она представлена четырьмя сборными — Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.