Стали известны страны-хозяйки Евро-2028
Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Официально место проведение турнира будет объявлено 10 октября в штаб-квартире организации в Ньоне. Единственным соперником Великобритании и Ирландии в борьбе за Евро-2028 была Турция, которая в последний момент решила отозвать заявку. Турция подаст заявку на проведение Чемпионата Европы в 2032 году совместно с Италией.
На проведение Евро-2028 и Евро-2032 претендовала также Россия, но в мае 2022 году УЕФА дисквалифицировал заявку, назвав ее «неприемлемой».
Ожидается, что Великобритании вряд ли будет гарантировано автоматическое участие в турнире на правах страны-хозяйки, так как она представлена четырьмя сборными — Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
Следующий чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.