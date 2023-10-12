УЕФА перенесла матч отбора Евро-2024 Косово — Израиль
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести отборочный матч Евро-2024 между сборными Косово и Израиля. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести отборочный матч Евро-2024 между сборными Косово и Израиля. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Изначально встреча должна была пройти в Приштине в воскресенье, 15 октября. Сообщается, что игра перенесена в связи с тем, что власти Израиля пока запрещают игрокам сборной покидать пределы страны. Новая дата проведения матча станет известна позднее.
Ранее УЕФА перенес ближайшие матчи израильских сборных всех возрастов, включая матч отбора Евро-2024 между Израилем и Швейцарией, который должен был состояться сегодня, 12 октября, в Тель-Авиве. Причиной стало чрезвычайное положение в Израиле, объявленное на фоне вооруженного конфликта с Палестиной. Матч будет перенесен на 15 ноября.
Сборная Израиля после шести матчей имеет на своем счету 11 очков и занимает третье место в отборочной группе I, отставая от лидирующей Швейцарии на три балла. Косово с четырьмя очками располагается на пятой строчке.