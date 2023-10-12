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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
13:01 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА перенесла матч отбора Евро-2024 Косово — Израиль

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести отборочный матч Евро-2024 между сборными Косово и Израиля. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Косово
ИзраильОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Изначально встреча должна была пройти в Приштине в воскресенье, 15 октября. Сообщается, что игра перенесена в связи с тем, что власти Израиля пока запрещают игрокам сборной покидать пределы страны. Новая дата проведения матча станет известна позднее.

Ранее УЕФА перенес ближайшие матчи израильских сборных всех возрастов, включая матч отбора Евро-2024 между Израилем и Швейцарией, который должен был состояться сегодня, 12 октября, в Тель-Авиве. Причиной стало чрезвычайное положение в Израиле, объявленное на фоне вооруженного конфликта с Палестиной. Матч будет перенесен на 15 ноября.

Сборная Израиля после шести матчей имеет на своем счету 11 очков и занимает третье место в отборочной группе I, отставая от лидирующей Швейцарии на три балла. Косово с четырьмя очками располагается на пятой строчке.

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