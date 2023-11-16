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10:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Израиль вырвал ничью в матче со Швейцарией в отборе на Евро

Сборная Израиля сыграла вничью с национальной командой Швейцарии (1:1) в перенесенной игре отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Израиль
ШвейцарияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Матч прошел на нейтральном поле в Венгрии. В составе швейцарцев мяч забил полузащитник Рубен Варгас (36'), у израильтян отличился нападающий Шон Вейсман (88'). Команды доигрывали матч в неравных в составах — на четвертой добавленной минуте за грубость с поля был удален швейцарский полузащитник Эдимилсон Фернандеш.

Встреча должна была состояться 12 октября в Израиле, но из-за начала боевых действий в районе Сектора Газа встреча была перенесена.

Матч с Израилем стал для капитана сборной Швейцарии Гранита Джаки 119-м по счетуза национальную команду. Он стал единоличным рекордсменом по числу матчей за сборную Швейцарии, превзойдя рекорд полузащитника Хайнца Херманна, который держался с 1991 года.

Швейцария вернулась на первое место в турнирной таблице отборочной группы I, набрав 16 очков. Израиль с 12 набранными очками занимает третье место.

Следующий матч отбора Евро-2024 сборная Израиля также проведет на нейтральном поле в Венгрии. В субботу, 18 ноября, израильтяне сыграют со сборной Румынии, которая занимает второе место в группе.

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