Израиль вырвал ничью в матче со Швейцарией в отборе на Евро

Матч прошел на нейтральном поле в Венгрии. В составе швейцарцев мяч забил полузащитник Рубен Варгас (36'), у израильтян отличился нападающий Шон Вейсман (88'). Команды доигрывали матч в неравных в составах — на четвертой добавленной минуте за грубость с поля был удален швейцарский полузащитник Эдимилсон Фернандеш.

Встреча должна была состояться 12 октября в Израиле, но из-за начала боевых действий в районе Сектора Газа встреча была перенесена.

Матч с Израилем стал для капитана сборной Швейцарии Гранита Джаки 119-м по счетуза национальную команду. Он стал единоличным рекордсменом по числу матчей за сборную Швейцарии, превзойдя рекорд полузащитника Хайнца Херманна, который держался с 1991 года.

Швейцария вернулась на первое место в турнирной таблице отборочной группы I, набрав 16 очков. Израиль с 12 набранными очками занимает третье место.