Кварацхелия пропустит полуфинал плей-офф отбора на Евро-2024
В марте 2024 года сборная Грузии в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы встретится с национальной командой Люксембурга.
В марте 2024 года сборная Грузии в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы встретится с национальной командой Люксембурга.
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия пропустит полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира Евро-2024 из-за перебора желтых карточек.
Сборная Грузии в отборочном турнире чемпионата Европы заняла четвертое место в группе А, уступив сборным Испании, Шотландии и Норвегии. Кварацхелия в восьми матчах забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.
Благодаря победе в группе в Лиге C в турнире Лига наций УЕФА сборная Грузии обеспечила себе участие в плей-офф отборочного турнира.
Для исторического для сборной Грузии выхода на континентальное первенство необходимо побеждать в полуфинальном матче сборную Люксембурга, а затем выигрывать в поединке с победителем матча Греция — Казахстан.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.