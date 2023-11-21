Кварацхелия пропустит полуфинал плей-офф отбора на Евро-2024

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия пропустит полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира Евро-2024 из-за перебора желтых карточек.

Сборная Грузии в отборочном турнире чемпионата Европы заняла четвертое место в группе А, уступив сборным Испании, Шотландии и Норвегии. Кварацхелия в восьми матчах забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Благодаря победе в группе в Лиге C в турнире Лига наций УЕФА сборная Грузии обеспечила себе участие в плей-офф отборочного турнира.

Для исторического для сборной Грузии выхода на континентальное первенство необходимо побеждать в полуфинальном матче сборную Люксембурга, а затем выигрывать в поединке с победителем матча Греция — Казахстан.