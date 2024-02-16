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15:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский фанат, осужденный за драку на Евро-2016, вышел по УДО

Российский фанат Павел Косов, арестованный после массовой драки в Марселе на Евро-2016, досрочно освобожден из тюрьмы, сообщает Sport 24 со ссылкой на адвоката Косова.

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Источник: AP 2023

Чтобы депортировать Косова в Россию осталось соблюсти некоторые юридические формальности.

Павла Косова и еще одного болельщика Михаила Ивкина арестовали в 2018 году в Германии, когда они направлялись на матч «Спартака» в Бильбао. Основанием для задержания стало участие болельщиков в беспорядках в Марселе на Евро-2016.

В 2020 году суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского фаната после окончания матча между сборными России и Англии. В драке между российскими и английскими фанатами участвовало более 200 человек. Косова приговорили к 10 годам тюрьмы, а Ивкину назначили наказание сроком на три года. Время проведенное под следствием зачли в срок наказания, поэтому Михаила Ивкина 1 января 2021 года депортировали в Россию, а Косов остался отбывать наказание во Франции.

Такой внушительный срок Косов получил, так как был признан виновным в нанесении тяжелых травм английскому болельщику Эндрю Бейчу. Отмечалось, что англичанин частично парализован и потерял память. Бейч не смог прийти в суд для дачи показаний. «Его состояние между болезнью Паркинсона и Альцгеймером», — сказал тогда адвокат Бейча.

 Российский фанат, осужденный за драку на Евро-2016, вышел по УДО
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