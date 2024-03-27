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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрокам сборной Грузии вручат ордена за выход на Евро-2024

Футболисты сборной Грузии получат государственные награды за выход в финальную часть Евро-2024. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Грузия
ГрецияОтбор Евро: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Накануне сборная Грузии дома обыграла Грецию (0:0, 4:2 — пен.) в стыковом матче за выход на чемпионат Европы. Грузинские футболисты впервые в истории пробилась в финальную стадию крупного турнира.

«Лично я как фанат ждал этого дня 30 лет — с 1994 года. И парни подарили нам самое большое счастье. Эти ребята — герои, а героев нужно ценить. Это самые почетные люди, и потому мы вместе с председателем парламента Шалвой Папуашвили приняли маленькое решение — нашим мальчишкам вручат орден Чести, каждому!», — написал Кобахидзе в соцсетях.

Орденом Чести граждан Грузии награждает президент страны Саломе Зурабишвили. На прошлой неделе она вручила эту награду чемпиону UFC в полулегком весе Илии Топурии.

Вызов в сборную Грузии на стыковые матчи Евро-2024 получили 26 футболистов. Среди них бывший защитник московского «Динамо» Саба Сазонов, который в сентябре 2022 года сменил спортивное гражданство с российского на грузинское.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. На групповом этапе сборная Грузии сыграет с Турцией, Чехией и Португалией.

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По пенальти: 4:2Основное время: 0:0 (0:0)
Греция
 Игрокам сборной Грузии вручат ордена за выход на Евро-2024
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