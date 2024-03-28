Кварацхелия отпраздновал выход Грузии на Евро танцем с Давиташвили

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ea5d7291691f8a0f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240937" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во вторник, 26 марта, сборная Грузии в финале стыковых матчей обыграла Грецию. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины — 4:2. Сборная Грузии впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Грузинский футболисты станцевали лезгинку в раздевалке и продолжили отмечать в ресторане.

Сборная Грузии на чемпионате Европы сыграет в группе F. Соперниками команды станут сборные Турции (18 июня), Чехии (22 июня) и Португалии (26 июня).