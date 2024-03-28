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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
10:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Кварацхелия отпраздновал выход Грузии на Евро танцем с Давиташвили

Появилось видео, как футболисты сборной Грузии Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили зажигательно танцуют в ресторане, празднуя успех своей команды.

Грузия
ГрецияОтбор Евро: таблица и календарь
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Во вторник, 26 марта, сборная Грузии в финале стыковых матчей обыграла Грецию. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины — 4:2. Сборная Грузии впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Грузинский футболисты станцевали лезгинку в раздевалке и продолжили отмечать в ресторане.

Сборная Грузии на чемпионате Европы сыграет в группе F. Соперниками команды станут сборные Турции (18 июня), Чехии (22 июня) и Португалии (26 июня).

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Континентальное первенство примут десять немецких городов. Финальный матч пройдет в Берлине на «Олимпиаштадион».

Грузия
0:0
По пенальти: 4:2Основное время: 0:0 (0:0)
Греция
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