Кварацхелия отпраздновал выход Грузии на Евро танцем с Давиташвили

Во вторник, 26 марта, сборная Грузии в финале стыковых матчей обыграла Грецию. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины — 4:2. Сборная Грузии впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы.
Грузинский футболисты станцевали лезгинку в раздевалке и продолжили отмечать в ресторане.
Сборная Грузии на чемпионате Европы сыграет в группе F. Соперниками команды станут сборные Турции (18 июня), Чехии (22 июня) и Португалии (26 июня).
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Континентальное первенство примут десять немецких городов. Финальный матч пройдет в Берлине на «Олимпиаштадион».