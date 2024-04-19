Нагельсман продлил контракт со сборной Германии

Соглашение с Нагельсманом рассчитано до окончания чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

«Это решение сердца. Для меня большая честь иметь возможность тренировать национальную сборную и работать с лучшими игроками страны. Мы вместе хотим успешно провести домашний чемпионат Европы — вот чего мы ждем. После этого я вместе со своей тренерской командой с нетерпением жду вызова на чемпионат мира», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба Немецкого футбольного союза.

36-летний Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года после отставки Ханс-Дитера Флика. Изначально контракт со специалистом был рассчитан до 31 июля 2024 года.

Под руководством нового главного тренера национальная команда Германии провела шесть товарищеских матчей, в которых одержала три победы, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

Чемпионат Европы пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Немцы выступят в группе A с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Финал турнира состоится 14 июля в Берлине на «Олимпиаштадион».