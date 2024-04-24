В Беларуси будут транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА

Как следует из публикации на Национальном правовом интернет-портале, Министерство информации Беларуси внесло УЕФА и предстоящий чемпионат Европы 2024 года в перечень правообладателей из недружественных стран. Таким образом, этим постановлением министерство разрешило белорусским телеканалам показывать матчи Евро-2024 без согласия и разрешения от УЕФА.

В 2023 году в Беларуси был принят закон, согласно которому разрешается транслировать мероприятия без согласия правообладателя, если этот правообладатель происходит из так называемых недружественных стран.

В феврале 2024 года Мининформ Беларуси включил в перечень правообладателей из недружественных стран ФИФА и чемпионат мира по пляжному футболу. На прошедшем 15—25 февраля в ОАЭ турнире сборная Беларуси показала лучший результат в истории, став четвертой. В четвертьфинале сборная Беларуси обыграла одного из главных фаворитов мирового первенства — сборную Португалии.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».