УЕФА утвердил расширение заявок сборных на Евро до 26 игроков
Ранее поступала информация, что УЕФА планировал вновь сократить заявки команд до 23 игроков.
Ранее поступала информация, что УЕФА планировал вновь сократить заявки команд до 23 игроков.
Как сообщает французское издание L'Equipe, УЕФА утвердил вариант расширения заявок сборных на чемпионате Европы 2024 года с 23 до 26 игроков. По данным источника, 3 мая члены исполкома УЕФА прислушались к рекомендациям своего комитета по соревнованиям национальных сборных и увеличили заявку на Евро-2024.
Ранее во время проведения Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года заявки национальных команд были увеличены до 26 футболистов. На чемпионате Европы такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, а на турнире в Катаре — из-за проведения соревнований зимой.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.