Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
2021
Италия
Англия
П 3:2
2021
Англия
Дания
2021
Италия
Испания
П 4:2
2021
Украина
Англия
2021
Чехия
Дания
2021
Бельгия
Италия
2021
Швейцария
Испания
П 1:3
2021
Швеция
Украина
Футбол. Евро. Все результаты
18:09 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА утвердил расширение заявок сборных на Евро до 26 игроков

Ранее поступала информация, что УЕФА планировал вновь сократить заявки команд до 23 игроков.

Чемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Как сообщает французское издание L'Equipe, УЕФА утвердил вариант расширения заявок сборных на чемпионате Европы 2024 года с 23 до 26 игроков. По данным источника, 3 мая члены исполкома УЕФА прислушались к рекомендациям своего комитета по соревнованиям национальных сборных и увеличили заявку на Евро-2024.

Ранее во время проведения Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года заявки национальных команд были увеличены до 26 футболистов. На чемпионате Европы такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, а на турнире в Катаре — из-за проведения соревнований зимой.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь