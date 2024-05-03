УЕФА утвердил расширение заявок сборных на Евро до 26 игроков

Как сообщает французское издание L'Equipe, УЕФА утвердил вариант расширения заявок сборных на чемпионате Европы 2024 года с 23 до 26 игроков. По данным источника, 3 мая члены исполкома УЕФА прислушались к рекомендациям своего комитета по соревнованиям национальных сборных и увеличили заявку на Евро-2024.

Ранее во время проведения Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года заявки национальных команд были увеличены до 26 футболистов. На чемпионате Европы такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, а на турнире в Катаре — из-за проведения соревнований зимой.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.