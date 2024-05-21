Сборная Англии объявила расширенный состав на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт включил в список 33 футболиста, в итоговый состав войдут 26 игроков:

Маркус Рэшфорд был лучшим бомбардиром сборной Англии (3 гола) на ЧМ-2022. Англичане сыграют в группе С вместе с командами Дании, Словении и Сербии.