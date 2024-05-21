Сборная Англии объявила расширенный состав на Евро-2024
Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо и нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд не вошли в расширенный состав сборной Англии на чемпионат Европы по футболу.
Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо и нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд не вошли в расширенный состав сборной Англии на чемпионат Европы по футболу.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт включил в список 33 футболиста, в итоговый состав войдут 26 игроков:
Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Джеймс Траффорд («Бернли»).
Защитники: Джеррэд Брэнтуэйт («Эвертон»), Льюис Данк («Брайтон энд Хоув Альбион»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джарелл Куанса («Ливерпуль»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Конор Галлахер («Челси»), Кёртис Джонс («Ливерпуль»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).
Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм Хотспур»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Айван Тони («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Маркус Рэшфорд был лучшим бомбардиром сборной Англии (3 гола) на ЧМ-2022. Англичане сыграют в группе С вместе с командами Дании, Словении и Сербии.
Чемпионат Европы по футболу пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Финальный матч пройдет в Берлине на «Олимпиаштадион».