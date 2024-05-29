Сборная Нидерландов объявила окончательный состав на Евро-2024
Тренерский штаб сборной Нидерландов под руководством Рональда Кумана огласил окончательную заявку команды на Евро-2024.
Тренерский штаб сборной Нидерландов под руководством Рональда Кумана огласил окончательную заявку команды на Евро-2024.
Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Барт Вербрюгген («Брайтон»).
Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Дейли Блинд («Жирона»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Джереми Фримпонг («Байер»), Лютсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Стефан де Врей («Интер»).
Полузащитники: Стевен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Тен Копмейнерс («Аталанта»), Тиджани Рейндерс («Милан»), Йерди Схаутен (ПСВ), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Йоей Верман (ПСВ), Жоржиньо Вейналдум («Аль‑Иттифак»).
Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Мемфис Депай («Атлетико»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Дониелл Мален («Боруссия» Дортмунд), Ваут Вегорст («Хоффенхайм»).
Перед Евро-2024 сборная Нидерландов проведет два товарищеских матча в Роттердаме: команда встретится с Канадой 6 июня, а затем сыграет против Исландии 10 июня.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе D с Польшей, Австрией и Францией.