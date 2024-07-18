Капитан сборной Сербии завершил карьеру в национальной команде

«Сборная всегда была для меня любовью. Любовью к стране, народу, игре, соревнованию, общению. Мы через многое прошли вместе — через радость, печаль, улыбки, кровь, счастье, было много боли и страданий. Ни одна клубная неудача не может ранить так, как неудача сборной, и никакой клубный успех не может принести такой радости, как успех в майке сборной Сербии. Я с огромным удовольствием боролся и защищал герб сборной. Как вне поля, так и на нем. Мне выпала честь представлять Сербию на двух чемпионатах мира, чемпионате Европы и Олимпийских играх», — написал Тадич.