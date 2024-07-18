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15:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан сборной Сербии завершил карьеру в национальной команде

Нападающий сборной Сербии Душан Тадич объявил в соцсетях о своем решении завершить выступления за национальную сборную Сербии.

СербияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Сборная всегда была для меня любовью. Любовью к стране, народу, игре, соревнованию, общению. Мы через многое прошли вместе — через радость, печаль, улыбки, кровь, счастье, было много боли и страданий. Ни одна клубная неудача не может ранить так, как неудача сборной, и никакой клубный успех не может принести такой радости, как успех в майке сборной Сербии. Я с огромным удовольствием боролся и защищал герб сборной. Как вне поля, так и на нем. Мне выпала честь представлять Сербию на двух чемпионатах мира, чемпионате Европы и Олимпийских играх», — написал Тадич.

Душан Тадич является лидером сборной Сербии по количеству проведенных матчей. На его счету 111 матчей за национальную команду, в которых он забил 23 мяча и сделал 40 результативных передач. С 2020 года Тадич был постоянным капитаном сборной Сербии.

Тадич защищал цвета национальной команды на Олимпиаде 2008 года, чемпионатах мира 2018 и 2022 годов и чемпионате Европы 2024 года. На Евро-2004 35-летний нападающий принял участие во всех трех матчах сборной Сербии, но лишь раз вышел на поле в стартовом составе.

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