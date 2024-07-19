Каспер Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании
Каспер Юльманн ушел с поста главного тренера сборной Дании после четырех лет работы, сообщается на сайте Датского футбольного союза (DBU).
Каспер Юльманн ушел с поста главного тренера сборной Дании после четырех лет работы, сообщается на сайте Датского футбольного союза (DBU).
Соглашение с 52‑летним специалистом расторгнуто по его инициативе. До конца года командой будет руководить Мортен Вигхорст. В его задачу входит подготовка датчан к участию в Лиге наций.
«Для меня было невероятной честью и привилегией тренировать национальную сборную в течение четырех лет. Я отдал все силы, чтобы добиться успеха и заставить людей сплотиться вокруг команды. Представлять Данию — это самое лучшее, что я мог вообразить, и я буду вспоминать это фантастическое время.
Когда думаю о чемпионате мира 2026 года, понимаю, что для команды будет лучше, если появится новое лицо и новые идеи, которые смогут написать новую большую главу для этой удивительной команды. Поэтому лучшее решение, чтобы кто‑то другой вел команду вперед. Дело не во мне. Дело в том, что лучше для команды», — приводит слова Юльманна пресс-служба DBU.
Отмечается, что Юльманн будет консультантом в крупном проекте The Whole of Denmark Clubhouse по созданию большого национального футбольного центра, а также футбольных школ в Дании.
Каспер Юльманн возглавил сборную Дании в 2020 году. Под его руководством датчане дошли до полуфинала на Евро-2020. На чемпионате Европы, который прошел в Германии, сборная Дании вылетела в ⅛ финала, уступив хозяевам турнира со счетом 0:2.