Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.07
Линфилд
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
18.07
Дерри Сити
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
18.07
Тре Пенне
Флориана
Футбол. Еврокубки
18.07
Сараево
Актобе
П 4:3
Футбол. Еврокубки
18.07
Будучност
Малишево
Футбол. Еврокубки
18.07
Брейдаблик
Тиквеш
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
14.07
Испания
Англия
10.07
Нидерланды
Англия
9.07
Испания
Франция
6.07
Нидерланды
Турция
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
5.07
Испания
Германия
2.07
Австрия
Турция
Футбол. Евро. Все результаты
12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Каспер Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании

Каспер Юльманн ушел с поста главного тренера сборной Дании после четырех лет работы, сообщается на сайте Датского футбольного союза (DBU).

ДанияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Соглашение с 52‑летним специалистом расторгнуто по его инициативе. До конца года командой будет руководить Мортен Вигхорст. В его задачу входит подготовка датчан к участию в Лиге наций.

«Для меня было невероятной честью и привилегией тренировать национальную сборную в течение четырех лет. Я отдал все силы, чтобы добиться успеха и заставить людей сплотиться вокруг команды. Представлять Данию — это самое лучшее, что я мог вообразить, и я буду вспоминать это фантастическое время.

Когда думаю о чемпионате мира 2026 года, понимаю, что для команды будет лучше, если появится новое лицо и новые идеи, которые смогут написать новую большую главу для этой удивительной команды. Поэтому лучшее решение, чтобы кто‑то другой вел команду вперед. Дело не во мне. Дело в том, что лучше для команды», — приводит слова Юльманна пресс-служба DBU.

Отмечается, что Юльманн будет консультантом в крупном проекте The Whole of Denmark Clubhouse по созданию большого национального футбольного центра, а также футбольных школ в Дании.

Каспер Юльманн возглавил сборную Дании в 2020 году. Под его руководством датчане дошли до полуфинала на Евро-2020. На чемпионате Европы, который прошел в Германии, сборная Дании вылетела в ⅛ финала, уступив хозяевам турнира со счетом 0:2.

Германия
2:0
Первый тайм: 0:0
Дания
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь