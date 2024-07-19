Каспер Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании

«Для меня было невероятной честью и привилегией тренировать национальную сборную в течение четырех лет. Я отдал все силы, чтобы добиться успеха и заставить людей сплотиться вокруг команды. Представлять Данию — это самое лучшее, что я мог вообразить, и я буду вспоминать это фантастическое время.



Когда думаю о чемпионате мира 2026 года, понимаю, что для команды будет лучше, если появится новое лицо и новые идеи, которые смогут написать новую большую главу для этой удивительной команды. Поэтому лучшее решение, чтобы кто‑то другой вел команду вперед. Дело не во мне. Дело в том, что лучше для команды», — приводит слова Юльманна пресс-служба DBU.