Стало известно, сколько Германия заработала на проведении Евро

Согласно комплексному исследованию, проведенному компанией Nielsen Sports, ведущим мировым поставщиком спортивных данных и информации для болельщиков, Германия заработала на проведении Евро-2024 €7,44 млрд.
Более 90% этой суммы — прямой результат расходов 2,7 миллиона владельцев билетов (в среднем 23% владельцев билетов были из принимающих городов, 33% — из остальных городов Германии и 44% — из-за рубежа), организаторов и аккредитованных лиц, а также косвенных и индуцированных экономических эффектов. Наиболее значительные расходы включали проживание, проезд между принимающими матчи городами и внутри них, а также еда и напитки вне и внутри стадионов. Исследование также показало, что почти две трети владельцев билетов пользовались общественным транспортом в принимающих городах.
Принимающая страна получила в общей сложности €571 млн евро прибыли от рекламы.
«Исследование предоставляет впечатляющие доказательства того, что Евро-2024 оказал широкий спектр положительных эффектов на десять городов и страну в целом. Он не только подарил нам отличные матчи и фантастическую атмосферу на стадионах, но и стал экономическим и социальным успехом. Спустя 36 лет после Евро-1988 и 34 года после мирного воссоединения Германия доказала, что является страной, любящей футбол, дружелюбной хозяйкой и надежным партнером в организации крупных спортивных мероприятий», — приводит слова президента Немецкого футбольного союза Бернда Нойендорфа пресс-служба УЕФА.
Напомним, сборная Испании в финале Евро-2024 победила Англию со счетом 2:1. Испания в рекордный четвертый раз выиграла чемпионат Европы и стала самой титулованной командой Старого Света, обойдя по числу побед на Евро команду Германии. Ранее испанцы стали чемпионами Европы в 1964, 2008 и 2012 годах.