Стало известно, сколько Германия заработала на проведении Евро

Более 90% этой суммы — прямой результат расходов 2,7 миллиона владельцев билетов (в среднем 23% владельцев билетов были из принимающих городов, 33% — из остальных городов Германии и 44% — из-за рубежа), организаторов и аккредитованных лиц, а также косвенных и индуцированных экономических эффектов. Наиболее значительные расходы включали проживание, проезд между принимающими матчи городами и внутри них, а также еда и напитки вне и внутри стадионов. Исследование также показало, что почти две трети владельцев билетов пользовались общественным транспортом в принимающих городах.