Дюков: Сборная может принять участие в квалификации Евро-2028

Александр Дюков заявил, что у сборной России есть шансы принять участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2028 года.
«У сборной России есть шансы принять участие в отборочном турнире на чемпионат Европы 2028 года. Мы обсуждаем этот вопрос с Чеферином», — приводит слова Дюкова Sport24.
На этой неделе стало известно о том, что УЕФА выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года: из него следует вывод, что сборная России не будет допущена к участию в жеребьевке.
В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.