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Дюков: Сборная может принять участие в квалификации Евро-2028

По словам президента РФС Александра Дюкова, вопрос обсуждается с главой УЕФА Александром Чеферином.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Александр Дюков заявил, что у сборной России есть шансы принять участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2028 года.

«У сборной России есть шансы принять участие в отборочном турнире на чемпионат Европы 2028 года. Мы обсуждаем этот вопрос с Чеферином», — приводит слова Дюкова Sport24.

На этой неделе стало известно о том, что УЕФА выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года: из него следует вывод, что сборная России не будет допущена к участию в жеребьевке.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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