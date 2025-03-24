Станислав Черчесов объяснил провал сборной России на Евро-2020

«Чемпионат Европы — это в какой-то степени больно. Но это опыт опять же. Ты его нигде не купишь. Что помешало хорошо выступить? Десять или одиннадцать месяцев мы не встречались из-за пандемии. А потом они приехали. Футболисты выглядят так же, но они другие стали! 11 месяцев мы на них не влияли, и они стали другие. Хотите верьте — хотите нет. Если бы мы закончили отборочный турнир и плавно перешли на чемпионат Европы — это была бы абсолютно другая команда», — заявил Черчесов в интервью «Коммент. Тренер».