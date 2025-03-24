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Станислав Черчесов объяснил провал сборной России на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал неудачное выступление национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Евро-2020 прошел в 11 странах летом 2021 года. Проведение турнира было отложено на один год из-за пандемии COVID-19. Сборная России заняла последнее место в группе C, победив Финляндию (1:0) и крупно уступив командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

«Чемпионат Европы — это в какой-то степени больно. Но это опыт опять же. Ты его нигде не купишь. Что помешало хорошо выступить? Десять или одиннадцать месяцев мы не встречались из-за пандемии. А потом они приехали. Футболисты выглядят так же, но они другие стали! 11 месяцев мы на них не влияли, и они стали другие. Хотите верьте — хотите нет. Если бы мы закончили отборочный турнир и плавно перешли на чемпионат Европы — это была бы абсолютно другая команда», — заявил Черчесов в интервью «Коммент. Тренер».

Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го по 2021 год, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Специалист также работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и сборной Казахстана, откуда был уволен в январе 2025 года.