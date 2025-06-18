Умер чемпион Европы 1984 года Бернар Лякомб

С 1973-го по 1984 год нападающий выступал за национальную команду. На счету Лякомба 38 игр и 12 голов за сборную Франции. В 1984 году он был в составе победителей на домашнем чемпионате Европы. На том турнире Лякомб выходил в стартовом составе в 4 из 5 матчей сборной Франции.