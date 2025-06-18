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Умер чемпион Европы 1984 года Бернар Лякомб

На 73-м году жизни скончался бывший футболист и тренер «Лиона» Бернар Лякомб. О смерти легенды французского футбола сообщила пресс-служба клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Лион"

Точные обстоятельства смерти Бернара Лякомба не раскрываются. По данным агентства France-Presse, в январе текущего года футболист был госпитализирован и до последнего момента находился под наблюдением врачей.

На протяжении карьеры Лякомб выступал за «Лион», «Сент‑Этьен» и «Бордо». В 497 матчах чемпионата Франции он забил 255 мячей. Этот результат остается вторым в истории Лиги 1 после аргентинца Делио Онниса (299 голов). После завершения карьеры Лякомб с 1996-го по 2000 годы тренировал «Лион», с которым завоевал Кубок Интертото в 1997 году.

В качестве игрока Лякомб трижды выигрывал чемпионат Франции в составе «Бордо» и трижды завоевывал Кубок страны (дважды с «Бордо», и один раз — с «Лионом»).

С 1973-го по 1984 год нападающий выступал за национальную команду. На счету Лякомба 38 игр и 12 голов за сборную Франции. В 1984 году он был в составе победителей на домашнем чемпионате Европы. На том турнире Лякомб выходил в стартовом составе в 4 из 5 матчей сборной Франции.