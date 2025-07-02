Черчесов — о допуске России на ЧЕ-2028: Надо верить в это и стремиться

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го по 2021 год, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Специалист также работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и сборной Казахстана, откуда был уволен в январе 2025 года.