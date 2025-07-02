Черчесов — о допуске России на ЧЕ-2028: Надо верить в это и стремиться

«Надо верить в это и стремиться, чтобы лед тронулся», — приводит слова Черчесова РИА Новости.
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что участие сборной России в чемпионате Европы 2028 года вполне реально.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) вместе с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок в связи с событиями на Украине. Позднее, осенью 2023 года, обе организации заявили, что санкции останутся в силе до окончания специальной военной операции.
Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го по 2021 год, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Специалист также работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и сборной Казахстана, откуда был уволен в январе 2025 года.