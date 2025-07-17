Ямаль: выиграть Евро было проще, чем сдать экзамены в школе

Сборная Испании стала победителем Евро-2024, обыграв в финале Англию (2:1). Ямаль отыграл на турнире все семь матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи, став лучшим ассистентом турнира. Он стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы — за день до финального матча ему исполнилось 17 лет.