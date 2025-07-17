Ямаль: выиграть Евро было проще, чем сдать экзамены в школе

На этой неделе Ямаль побывал в Шанхае, где посетил местное шоу Total Soccer. 18-летнему футболисту задали вопрос о выпускных школьных экзаменах, которые он сдавал удаленно во время Евро-2024.
«Лично для меня, завоевать титул чемпиона Европы оказалось задачей проще, так как мне это удалось с первой попытки», — сказал Ямаль.
Сборная Испании стала победителем Евро-2024, обыграв в финале Англию (2:1). Ямаль отыграл на турнире все семь матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи, став лучшим ассистентом турнира. Он стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы — за день до финального матча ему исполнилось 17 лет.
Во время турнира Ямаль завершал обучение в четвертом, последнем классе системы ESO, что эквивалентно окончанию обязательной средней школы в России (девять классов). Дальнейшее обучение в школе в Испании, как и в России, не является обязательным.