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Стадион «Милана» и «Интера» забраковали для Евро-2032

Стадион «Сан-Сиро», являющийся домашней ареной для «Милана» и «Интера», не сможет принять матчи чемпионата Европы по футболу 2032 года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, стадион не прошел проверку УЕФА на соответствие всем необходимым требованиям и не смог получить разрешение на проведение матчей Евро-2032. Отмечается, что выявленные недостатки невозможно устранить даже путем реконструкции, поскольку стадион слишком сильно устарел. В следующем году «Сан-Сиро» исполнится 100 лет.

В октябре 2023 года на конгрессе УЕФА в Ньоне было объявлено, что Евро-2032 пройдет в Италии и Турции. Каждая из стран-хозяек предоставила список из десяти стадионов, которые могут принять матчи турнира. В итальянский список был включен «Сан-Сиро». Окончательный перечень стадионов, включающий по пять арен от каждой страны, должен быть утвержден УЕФА к октябрю 2026 года.

В сентябре 2024 года директор УЕФА Микеле Ува заявил, что у Италии есть лишь один стадион, полностью соответствующий требованиям — «Альянц Стэдиум» в Турине. Планируется, что в ближайшие годы через реконструкцию пройдут «Стадио Олимпико» в Риме и «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе, а также стадионы в Бари, Флоренции, Вероне, Болонье и Генуе.

Таким образом, Милан останется в списке городов, которые примут Евро-2032, только если в ближайший год «Милан» и «Интер» успеют утвердить проект строительства нового стадиона. Планируется, что новая арена на 71 500 человек будет расположена в непосредственной близости от «Сан-Сиро», а ее строительство начнется в 2027 году. После открытия нового стадиона на территории «Сан-Сиро» планируется создать музей футбола и культурный центр, сохранив при этом историческую часть арены.

Ранее «Сан-Сиро» был лишен права принять финал Лиги чемпионов в 2027 году. Таким образом, последним большим спортивным событием в истории стадиона должна стать церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.

«Сан-Сиро» четыре раза проводил финалы Лиги чемпионов (1965, 1970, 2001, 2016). Кроме того, стадион в Милане принимал матчи ЧМ-1934, Евро-1980, ЧМ-1990, а также был местом проведения финальных игр Лиги наций в 2021 году.