Стадион «Милана» и «Интера» забраковали для Евро-2032

Таким образом, Милан останется в списке городов, которые примут Евро-2032, только если в ближайший год «Милан» и «Интер» успеют утвердить проект строительства нового стадиона. Планируется, что новая арена на 71 500 человек будет расположена в непосредственной близости от «Сан-Сиро», а ее строительство начнется в 2027 году. После открытия нового стадиона на территории «Сан-Сиро» планируется создать музей футбола и культурный центр, сохранив при этом историческую часть арены.