От Германии до Англии: как менялись силы на вершине женского Евро

Прошедший в Швейцарии Евро-2025 в очередной раз побил рекорд посещаемости. Турнир посетили 657,291 человек. Высокая конкуренция, развитие инфраструктуры и повышение уровня тренерской работы превратили Евро в арену настоящей борьбы за престиж и влияние.
Первые шаги женского Евро были сделаны в 1984 году — именно тогда состоялся первый официальный розыгрыш под эгидой УЕФА. Победителем стала сборная Швеции, которая в финале по сумме двух матчей и серии пенальти обыграла Англию. Тот успех стал отправной точкой для развития женского футбола в Скандинавии и до сих пор считается важной вехой в истории турнира.
Однако подлинной доминантой чемпионатов Европы на десятилетия стала сборная Германии. Немецкие футболистки завоевали невероятные восемь титулов, включая шесть подряд — с 1995 по 2013 год. Эта гегемония стала возможной благодаря системной подготовке юных игроков, высокому уровню женской Бундеслиги и сильному тренерскому штабу. Сильвия Нейд и Тина Тойне были ключевыми фигурами на тренерском мостике, а на поле блистали Биргит Принц, Инка Грингс, Селия Шашич и Александра Попп. Каждая из них оставила неизгладимый след в истории турнира.
Биргит Принц — одна из величайших футболисток в истории женского футбола. Обладательница трех наград «Игрок года ФИФА», она вела Германию к победам в 1997, 2001 и 2005 годах. Физическая мощь, техника и голевое чутье сделали ее символом немецкого превосходства. Позднее эстафету приняли Инка Грингс и Селия Шашич — Грингс стала лучшим бомбардирам-2005 Евро. Они вели свою сборную к очередным триумфам.
Сборная Норвегии также успела записать свое имя в летопись турнира, побеждая в 1987 и 1993 годах. Тогда лидерами команды были такие звезды, как Линда Медален и Хейге Риисе. Позже к ним присоединилась Марианне Петтерсен. Вклад норвежек в развитие женского футбола сложно переоценить: именно они долгое время составляли конкуренцию Германии и демонстрировали атакующий стиль игры.
На рубеже веков появился новый претендент на титул — сборная Нидерландов. Долгое время оставаясь в тени, она громко заявила о себе в 2017 году, когда на домашнем чемпионате Европы сенсационно выиграла турнир. Под руководством Сарины Вигман и с яркими игроками в составе — Вивианне Мидема, Даниэль ван де Донк, Шериде Спитсе и Лике Мартенс — «оранжевые львицы» стали грозной силой. Именно Мартенс стала лицом победы, получив звание лучшей футболистки турнира. Ее дриблинг, мышление и техника стали настоящим откровением того Евро.
Финальные стадии женского Евро в последние годы все чаще становятся ареной сенсаций. В 2022 году под руководством Сарины Вигман титул завоевала сборная Англии, победив в финале Германию на легендарном «Уэмбли». Это был исторический успех для английского футбола, ведь впервые в истории «львицы» стали чемпионками континента. Главными героинями турнира стали Люси Бронз, Бет Мид и Кира Уолш. Последняя блистала в центре поля, контролируя темп и дирижируя атакующими действиями команды. Бет Мид забила шесть мячей и получила приз лучшего игрока турнира.
В 2025 году титул также взяла сборная Англии. В финале турнира английские футболистки обыграли действующих чемпионок мира сборную Испании (1:1, 3:1 пен.). Лучшим игроком турнира была признана полузащитник сборной Испании Айтана Бонмати. Англичанки взяли реванш у национальной команды Испании за поражение в финале ЧМ-2023 (0:1).
Сборная Испании также делает большие шаги вперед. Последние турниры показали рост команды, которая опирается на игроков из «Барселоны» — таких, как Алексия Путельяс и Айтана Бонмати. Путельяс дважды становилась обладательницей Золотого мяча, как и Бонмати. Их влияние на игру сложно переоценить, несмотря на то что Евро-2022 Путельяс пропустила из-за травмы. В 2023 году Испания впервые в истории выиграла чемпионат мира. Айтана Бонмати была признана лучшим игроком турнира. Именно испанская школа футбола с акцентом на технику, контроль мяча и тактическую гибкость становится все более доминирующей.
Также стоит отметить стабильное присутствие сборной Швеции в плей-офф турниров. Хотя с 1984 года она больше не выигрывала Евро, скандинавки неоднократно доходили до полуфиналов и финалов. Играя в организованный, коллективный футбол, они всегда остаются сложным соперником для любой команды.
Чемпионат Европы стал не просто соревнованием за титул, но и ареной для социальных сдвигов. Женский футбол получает больше внимания и инвестиций: зрители заполняют стадионы, а трансляции выходят в прайм-тайм. Это важный шаг в сторону равенства и признания роли женщин в спорте.
Сегодняшний женский Евро — это не просто турнир, а витрина высшего футбольного мастерства и источник вдохновения для миллионов девочек, мечтающих однажды надеть форму своей сборной и выйти на поле в финале европейского чемпионата.