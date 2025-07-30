От Германии до Англии: как менялись силы на вершине женского Евро

Сборная Испании также делает большие шаги вперед. Последние турниры показали рост команды, которая опирается на игроков из «Барселоны» — таких, как Алексия Путельяс и Айтана Бонмати. Путельяс дважды становилась обладательницей Золотого мяча, как и Бонмати. Их влияние на игру сложно переоценить, несмотря на то что Евро-2022 Путельяс пропустила из-за травмы. В 2023 году Испания впервые в истории выиграла чемпионат мира. Айтана Бонмати была признана лучшим игроком турнира. Именно испанская школа футбола с акцентом на технику, контроль мяча и тактическую гибкость становится все более доминирующей.