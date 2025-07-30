От Германии до Англии: как менялись силы на вершине женского Евро

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Мх
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.25
П2
3.82
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.60
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.61
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Мальме
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Лудогорец
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.43
П2
4.93
Футбол. Лига чемпионов
20:30
ФКСБ
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
14.00
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.81
П2
1.78
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.70
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Маккаби
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.52
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Ференцварош
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.25
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Панатинаикос
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.10
П2
4.04
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Брейдаблик
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.03
П2
2.03
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Зальцбург
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.39
П2
6.63
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Серветт Ж
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.90
П2
1.91
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
5
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Зриньски
2
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Интер Э
1
:
Олимпия Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо К
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дрита
0
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
1
:
ТНС
0
П1
X
П2

От Германии до Англии: как менялись силы на вершине женского Евро

Женский чемпионат Европы по футболу давно перестал быть второстепенным событием в мире спорта. Сегодня это масштабный турнир, который собирает лучших игроков континента и вызывает огромный интерес у болельщиков, медиа и скаутов клубов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Прошедший в Швейцарии Евро-2025 в очередной раз побил рекорд посещаемости. Турнир посетили 657,291 человек. Высокая конкуренция, развитие инфраструктуры и повышение уровня тренерской работы превратили Евро в арену настоящей борьбы за престиж и влияние.

Первые шаги женского Евро были сделаны в 1984 году — именно тогда состоялся первый официальный розыгрыш под эгидой УЕФА. Победителем стала сборная Швеции, которая в финале по сумме двух матчей и серии пенальти обыграла Англию. Тот успех стал отправной точкой для развития женского футбола в Скандинавии и до сих пор считается важной вехой в истории турнира.

Однако подлинной доминантой чемпионатов Европы на десятилетия стала сборная Германии. Немецкие футболистки завоевали невероятные восемь титулов, включая шесть подряд — с 1995 по 2013 год. Эта гегемония стала возможной благодаря системной подготовке юных игроков, высокому уровню женской Бундеслиги и сильному тренерскому штабу. Сильвия Нейд и Тина Тойне были ключевыми фигурами на тренерском мостике, а на поле блистали Биргит Принц, Инка Грингс, Селия Шашич и Александра Попп. Каждая из них оставила неизгладимый след в истории турнира.

Биргит Принц — одна из величайших футболисток в истории женского футбола. Обладательница трех наград «Игрок года ФИФА», она вела Германию к победам в 1997, 2001 и 2005 годах. Физическая мощь, техника и голевое чутье сделали ее символом немецкого превосходства. Позднее эстафету приняли Инка Грингс и Селия Шашич — Грингс стала лучшим бомбардирам-2005 Евро. Они вели свою сборную к очередным триумфам.

Сборная Германии в 2009 году. Инка Грингс под номером 8, Биргит Принц — номер 9.
Сборная Германии в 2009 году. Инка Грингс под номером 8, Биргит Принц — номер 9. Источник: AP 2024

Сборная Норвегии также успела записать свое имя в летопись турнира, побеждая в 1987 и 1993 годах. Тогда лидерами команды были такие звезды, как Линда Медален и Хейге Риисе. Позже к ним присоединилась Марианне Петтерсен. Вклад норвежек в развитие женского футбола сложно переоценить: именно они долгое время составляли конкуренцию Германии и демонстрировали атакующий стиль игры.

Хейге Риисе во времена тренерской карьеры. Она возглавляла сборную Норвегии с 2022-го по 2023 год.
Хейге Риисе во времена тренерской карьеры. Она возглавляла сборную Норвегии с 2022-го по 2023 год. Источник: AP 2024

На рубеже веков появился новый претендент на титул — сборная Нидерландов. Долгое время оставаясь в тени, она громко заявила о себе в 2017 году, когда на домашнем чемпионате Европы сенсационно выиграла турнир. Под руководством Сарины Вигман и с яркими игроками в составе — Вивианне Мидема, Даниэль ван де Донк, Шериде Спитсе и Лике Мартенс — «оранжевые львицы» стали грозной силой. Именно Мартенс стала лицом победы, получив звание лучшей футболистки турнира. Ее дриблинг, мышление и техника стали настоящим откровением того Евро.

Полузащитник сборной Нидерландов Лике Мертенс
Полузащитник сборной Нидерландов Лике МертенсИсточник: AP 2024

Финальные стадии женского Евро в последние годы все чаще становятся ареной сенсаций. В 2022 году под руководством Сарины Вигман титул завоевала сборная Англии, победив в финале Германию на легендарном «Уэмбли». Это был исторический успех для английского футбола, ведь впервые в истории «львицы» стали чемпионками континента. Главными героинями турнира стали Люси Бронз, Бет Мид и Кира Уолш. Последняя блистала в центре поля, контролируя темп и дирижируя атакующими действиями команды. Бет Мид забила шесть мячей и получила приз лучшего игрока турнира.

В 2025 году титул также взяла сборная Англии. В финале турнира английские футболистки обыграли действующих чемпионок мира сборную Испании (1:1, 3:1 пен.). Лучшим игроком турнира была признана полузащитник сборной Испании Айтана Бонмати. Англичанки взяли реванш у национальной команды Испании за поражение в финале ЧМ-2023 (0:1).

Сборная Англии - победитель женского Евро-2025
Сборная Англии - победитель женского Евро-2025Источник: AP 2024

Сборная Испании также делает большие шаги вперед. Последние турниры показали рост команды, которая опирается на игроков из «Барселоны» — таких, как Алексия Путельяс и Айтана Бонмати. Путельяс дважды становилась обладательницей Золотого мяча, как и Бонмати. Их влияние на игру сложно переоценить, несмотря на то что Евро-2022 Путельяс пропустила из-за травмы. В 2023 году Испания впервые в истории выиграла чемпионат мира. Айтана Бонмати была признана лучшим игроком турнира. Именно испанская школа футбола с акцентом на технику, контроль мяча и тактическую гибкость становится все более доминирующей.

Полузащитник сборной Испании Айтана Бонмати на Евро-2025.
Полузащитник сборной Испании Айтана Бонмати на Евро-2025.Источник: AP 2024

Также стоит отметить стабильное присутствие сборной Швеции в плей-офф турниров. Хотя с 1984 года она больше не выигрывала Евро, скандинавки неоднократно доходили до полуфиналов и финалов. Играя в организованный, коллективный футбол, они всегда остаются сложным соперником для любой команды.

Чемпионат Европы стал не просто соревнованием за титул, но и ареной для социальных сдвигов. Женский футбол получает больше внимания и инвестиций: зрители заполняют стадионы, а трансляции выходят в прайм-тайм. Это важный шаг в сторону равенства и признания роли женщин в спорте.

Сегодняшний женский Евро — это не просто турнир, а витрина высшего футбольного мастерства и источник вдохновения для миллионов девочек, мечтающих однажды надеть форму своей сборной и выйти на поле в финале европейского чемпионата.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше