РФС подтвердил подачу заявки на проведение Евро-2032 вместо Италии

В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили данные британского таблоида Daily Mail о том, что Россия подала заявку на проведение Евро-2032 на замену Италии.
«Заявку на Евро-2032 мы подали официально еще в 2022 году. Тогда же об этом все и писали. Нового с тех пор ничего не было. Просто Daily Mail, видимо, на основе слов [главы РФС Александра] Дюкова пару дней назад решили так подать свою новость», — приводят слова пресс-службы «Известия».
Ранее Daily Mail сообщило, что Россия подала заявку на то, чтобы заменить Италию в проведении Евро в 2032 году. Это связано с тем, что итальянцы могут не успеть подготовить все условия для проведения соревнований.
«Турнир, который пройдет через семь лет, будет организован совместно Италией и Турцией, но есть опасения, что итальянские стадионы не будут готовы из-за проблем с устаревшей инфраструктурой», — отметило Daily Mail.
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков в своем комментарии подтвердил, что в случае, если у Италии возникнут проблемы с возможностью проведения турнира, Россия готова взять это на себя.
— Президент Серии А Луиджи Симонелли упомянул, что Италия рискует лишиться Евро-2032 из-за неудовлетворительного состояния стадионов. В случае такого развития событий готова ли Россия принять турнир?
— Россия всегда готова, — ответил Дюков корреспонденту Sport24.
Отметим, что и президент УЕФА Александр Чеферин в интервью с западными СМИ подтверждал, что у Италии есть проблема с инфраструктурой. На данный момент из 10 заявленных площадок соответствует критериям только одна. Успеют ли итальянцы исправить все недочеты — пока неизвестно.