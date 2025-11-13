Ричмонд
Стало известно, где пройдут решающие матчи Евро-2028

Стадион «Уэмбли» в Лондоне примет полуфиналы и финал чемпионата Европы по футболу 2028 года. Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Турнир совместно проведут Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс. Матч открытия, запланированный на 9 июня, пройдет на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Четвертьфиналные матчи примут стадион «Принсипалити» в Кардиффе, стадион «Авива» в Дублине, стадион «Хэмпден Парк» в Глазго и лондонский «Уэмбли». Также известно, что первый матч сборной Англии на турнире пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Всего турнир пройдет на девяти стадионах в восьми городах: Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Ньюкасле и Бирмингеме, а также в Глазго, Кардиффе и Дублине. Одной из хозяек турнира также должна была стать Северная Ирландия, но стадион «Кэсмент Парк» в Белфасте был исключен из итоговой заявки из-за недостатка финансирования.

Отборочный турнир Евро-2028 пройдет с марта по ноябрь 2027 года. Стыковые матчи запланированы на март 2028 года. Жеребьевка запланирована на декабрь 2026 года.

Сборные Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса примут участие в отборочном турнире на общих основаниях. При этом УЕФА зарезервировала два места для стран-хозяек, которые не смогут пройти квалификацию. Они будут распределены в соответствии с рейтингом сборных ФИФА.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях, однако окончательное решение участие сборной России в Евро-2028 пока не принято.