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В УЕФА не стали комментировать решение МОК по спортсменам из РФ

Пресс-служба УЕФА отказалась комментировать решение МОК снять рекомендации об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

7 июля МОК отменил свои рекомендации об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах, несмотря на решение МОК.

«Без комментариев», — приводит слова пресс-службы УЕФА РИА Новости.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.

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