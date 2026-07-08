В УЕФА не стали комментировать решение МОК по спортсменам из РФ

7 июля МОК отменил свои рекомендации об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах, несмотря на решение МОК.
«Без комментариев», — приводит слова пресс-службы УЕФА РИА Новости.
Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.
В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.