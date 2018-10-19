Футбольные маршруты: прогулки по городам, принимающим матчи еврокубков с участием российских клубов в ноябре

«Порту» — «Локомотив» (6 ноября, 23:00 по Москве)
Символом Порту (и по совместительству самой высокой церковной башней Португалии) является колокольня церкви Клеригуш, которая видна из любой точки города. Ее высота — 76 м. Чтобы забраться на смотровую площадку, придется покорить 225 ступеней узкой винтовой лестницы. Но будьте уверены: оно того стоит!
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Также стоит увидеть Дом музыки, расположенный в историческом центре города. Его здание весьма странной формы придется по вкусу любителям всего необычного и оригинального. Дом музыки был открыт в 2005 году, а его строительство началось в 2001 и стало возможным благодаря избранию Порту культурной столицей Европы.
Если вы не поклонник современного искусства, отправляйтесь в кафедральный собор Се, являющийся одним из старейших памятников романской архитектуры в Португалии. На его строительство потребовалось более 1000 лет, оно завершилось в XIII веке. Со временем в облике и интерьере собора появились элементы готики и барокко.
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Еще одна знаковая постройка города — железнодорожный мост через реку Дора Понти-ди-Дона-Мария-Пиа. Он соединяет Порту с городом Вила-Нова-ди-Гая, но уже не используется. А примечателен он тем, что построен по проекту Гюстава Эйфеля (да-да, того самого, что спроектировал самую знаменитую башню в Европе, а то и в мире). Высота моста — 60 м, длина — 160 м.
Кстати, при строительстве Эйфелевой башни использовались те же технологические решения, что и при возведении моста Понти-ди-Дона-Мария-Пиа.
Поскольку Порту был первым городом на Иберийском полуострове, жители и гости которого получили возможность перемещаться из точки А в точку Б на трамвае (произошло это в 1872 году), логично, что здесь работает музей, посвященный истории этого вида транспорта. В нем находятся десятки трамваев, на некоторых из которых даже можно прокатиться по городу. Хороший способ скоротать время до начала матча.
И, конечно, никак нельзя уехать из Порту, не посетив музей портвейна. Тут вы узнаете историю этого знаменитого напитка и познакомитесь с процессом его изготовления. И дегустация! Попробуйте разные сорта — и выберите свой.
«Бордо» — «Зенит» (8 ноября, 23:00 по Москве)
Бордо — настоящий рай для фанатов путешествий в прошлое, ведь это второй город Франции (после Парижа) по количеству исторических памятников. Например, базилика Святого Михаила построена в XVI веке и является одной из самых высоких церквей Франции. Высота ее колокольни — 114 м. А кафедральный собор святого Андрея Первозванного по праву считается одним из самых красивых в стране. Перед ним возвышается колокольня высотой 66 м, на которой есть смотровая площадка. Не поленитесь забраться туда, чтобы сделать панорамные снимки города. Лайки в соцсетях обеспечены!
Те, в ком органично уживаются увлечение футболом и любовь к искусству, в обязательном порядке должны отметиться в художественном музее Бордо, чтобы своими глазами увидеть полотна Тициана, Матисса, Рубенса, Пикассо и других мастеров.
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Предпочитаете концептуальное искусство? Добро пожаловать в музей современного искусства с более чем тысячей экспонатов, созданных с 1960-х годов по сегодняшний день.
Ну, и как обойти вниманием музей вина и виноторговли? Здесь вы увидите процесс изготовления вина с момента созревания винограда до момента отгрузки готового напитка. Отдельного внимания заслуживает здание, в котором располагается музей — это особняк начала XVIII века. Вдоволь налюбовавшись внутренним убранством, поднимайтесь на крышу. И не уходите, не поучаствовав в дегустации.
Скачать карты городов, работающие даже в режиме офлайн, можно в приложении MAPS.ME.